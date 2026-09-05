Το ιστορικό οινοποιείο στις παρυφές του Παναχαϊκού έχει συνδεθεί εδώ και δεκαετίες με την ιστορία της Πάτρας και τη Μαυροδάφνη

Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκε το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά στην ιστορική οινοποιία Achaia Clauss στην Πάτρα. Οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς το πέτρινο κτίριο που φιλοξενούσε την ιστορική κάβα Δανιηλίδος, αφήνοντας πίσω τους ένα βαρύ αποτύπωμα σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπόσημα της πόλης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις, καθώς στο εσωτερικό του κτιρίου υπήρχαν ξύλινα στοιχεία που ευνόησαν την εξάπλωση της φωτιάς. Μετά από πολύωρη επιχείρηση, το μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν στα υπόλοιπα κτίρια του ιστορικού συγκροτήματος.

Η εικόνα που αντίκρισαν το πρωί οι πυροσβέστες και οι άνθρωποι της Achaia Clauss ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Το πέτρινο κτίριο της κάβας έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές, με το εσωτερικό του να έχει καταστραφεί και τα σημάδια της πυρκαγιάς να είναι εμφανή ακόμη και στις εξωτερικές όψεις του κτίσματος.

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Διασώθηκαν τα ιστορικά κελάρια

Παρά το μέγεθος της καταστροφής, ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι η φωτιά δεν πέρασε στο κτίριο που στεγάζει τα ιστορικά κελάρια του οινοποιείου.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση ενός σημαντικού κομματιού της ιστορίας της Achaia Clauss, καθώς η εγκατάσταση αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία της πατρινής οινικής παράδοσης.

Ωστόσο, η πλήρης εικόνα για τις απώλειες δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την καταγραφή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν υποστεί ζημιές παλιά βαρέλια, αρχειακό υλικό ή άλλα αντικείμενα και εγκαταστάσεις ιστορικής αξίας.

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Η επιχείρηση κατάσβεσης ήταν ιδιαίτερα απαιτητική. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ένα από τα βασικά στοιχήματα των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν να περιοριστεί η φωτιά στο κτίριο όπου είχε εκδηλωθεί και να μην επεκταθεί προς τη γειτονική δασική έκταση ή στα υπόλοιπα κτίρια του συγκροτήματος.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς ακούστηκαν και εκρήξεις, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί η προέλευσή τους.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην αποτίμηση των ζημιών αλλά και στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας έχει αναλάβει την έρευνα. Μόλις καταστεί απολύτως ασφαλής η πρόσβαση στο κατεστραμμένο κτίριο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτοψία προκειμένου να εντοπιστεί η αρχική εστία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η φωτιά «έσβησε» τον Ανοιχτό Τρύγο

Ιδιαίτερα συμβολική είναι και η συγκυρία της καταστροφής. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγες μόλις ώρες πριν από τον προγραμματισμένο «Ανοιχτό Τρύγο 2026», την εκδήλωση που αποτελεί πλέον παράδοση για την Achaia Clauss.

Η γιορτή, η οποία συνδέει τη συγκομιδή της Μαυροδάφνης με την ιστορία του οινοποιείου, περιλάμβανε μεταξύ άλλων τη μεταφορά των σταφυλιών με το παραδοσιακό κάρο και το άλογο του κτήματος, καθώς και το παραδοσιακό πάτημα στη ξύλινη στροφιλιά.

Οι εκδηλώσεις τελικά ματαιώθηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς, σε μια ημέρα που θα έπρεπε να αποτελεί γιορτή για την ιστορική οινοποιία και την πατρινή παράδοση.

Ένα ιστορικό τοπόσημο της Πάτρας

Η Achaia Clauss δεν αποτελεί απλώς μια μονάδα παραγωγής κρασιού. Το ιστορικό οινοποιείο στις παρυφές του Παναχαϊκού έχει συνδεθεί εδώ και δεκαετίες με την ιστορία της Πάτρας και τη Μαυροδάφνη, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την πόλη και την ελληνική οινοποιία.

Γι' αυτό και η καταστροφή της κάβας Δανιηλίδος έχει ιδιαίτερο συμβολισμό.

Το πέτρινο κτίριο που για χρόνια αποτελούσε κομμάτι της εικόνας του οινοποιείου μετατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες σε έναν κατεστραμμένο χώρο. Την ίδια στιγμή, όμως, το γεγονός ότι η φωτιά περιορίστηκε και δεν έφτασε στα ιστορικά κελάρια αφήνει ένα σημαντικό κομμάτι της κληρονομιάς του συγκροτήματος όρθιο.