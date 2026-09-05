Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ανασυνθέσουν τι ακριβώς συνέβη στο οικογενειακό περιβάλλον και ποιες ήταν οι συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του βρέφους.

Νέα σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν στην υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, καθώς οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να χορηγούνταν στο παιδί ναρκωτικές ουσίες προκειμένου να σταματήσει να κλαίει. Το συγκεκριμένο σενάριο δεν έχει επιβεβαιωθεί και βρίσκεται στο στάδιο της διερεύνησης, με τις τοξικολογικές εξετάσεις να αναμένεται να δώσουν κρίσιμες απαντήσεις.

Στο μεταξύ, οι δύο γονείς, ένας 43χρονος άνδρας και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, αρνούνται ότι ευθύνονται για τον θάνατο του βρέφους. Μέσω του συνηγόρου τους, Χρήστου Ψαρρά, υποστηρίζουν ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και ότι οι ίδιοι μπορεί να υπήρξαν κακοί γονείς, αλλά δεν είναι δολοφόνοι.

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Το νέο σενάριο για τις ουσίες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, το ζευγάρι ενδέχεται να χορηγούσε ουσίες στο μωρό προκειμένου να το κάνει να σταματήσει να κλαίει.

Οι γονείς έχουν περιγράψει στις Αρχές ένα βρέφος που, όπως υποστηρίζουν, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας από πολύ μικρή ηλικία και έκλαιγε ασταμάτητα. Παράλληλα, οι ίδιοι ήταν χρήστες ναρκωτικών και οι αναφορές για τη δική τους κατάσταση έχουν οδηγήσει τις Αρχές να εξετάζουν διαφορετικά ενδεχόμενα για όσα συνέβαιναν μέσα στο σπίτι.

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Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να έχουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να δείξουν εάν υπήρχαν ουσίες στον οργανισμό του παιδιού.

«Άλλο κακός γονιός και άλλο δολοφόνος»

Η υπεράσπιση επιχειρεί να διαχωρίσει την εικόνα που έχει δημιουργηθεί γύρω από τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Ο συνήγορος των γονέων υποστηρίζει ότι οι εντολείς του δεν σκότωσαν το παιδί, ενώ παραδέχεται ότι η συμπεριφορά τους ως γονέων μπορεί να ήταν προβληματική.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δικηγόρος έχει ζητήσει να εξεταστούν ψυχιατρικά και οι δύο γονείς, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζουν παθήσεις που ενδέχεται να επηρεάζουν τη νευρολογική και ψυχική τους κατάσταση.

Η υπεράσπιση θεωρεί ότι η ψυχιατρική αξιολόγηση μπορεί να βοηθήσει στην αποσαφήνιση της συμπεριφοράς τους και των συνθηκών μέσα στις οποίες ζούσαν και φρόντιζαν τα παιδιά.

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«Ενήμερη από το 2020 η Εισαγγελία για την οικογένεια»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστα Γιαννόπουλο, ήδη από το 2020 είχε κινηθεί εισαγγελική διαδικασία για τις συνθήκες στις οποίες ζούσαν τα παιδιά.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews, η πρώτη καταγγελία έγινε τον Απρίλιο του 2020 και αφορούσε, μεταξύ άλλων, παραμέληση της υγιεινής, χρήση ουσιών από τους γονείς, οικονομική εκμετάλλευση της κόρης και πλημμελή εποπτεία των παιδιών.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, μαζί με την αναφορά είχε διαβιβαστεί και δημοσίευμα της εποχής σχετικά με τον πατέρα, με τον καταγγέλλοντα να υποστηρίζει ότι οι αρμόδιες Αρχές είχαν ενημερωθεί για ένα περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά φέρεται να διέτρεχαν κίνδυνο.

«Το 2020 για πρώτη φορά ανοίγει φάκελος με την καταγγελία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, μετά την ενημέρωση της Εισαγγελίας ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, με εντολές προς τις υπηρεσίες πρόνοιας των δήμων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών, αλλά και η έλλειψη επαρκών δομών παιδικής προστασίας.

«Κανένας δεν φταίει γιατί ο εισαγγελέας είναι μόνος του χωρίς υπηρεσίες», ανέφερε, θέτοντας το ζήτημα της επάρκειας του κρατικού μηχανισμού στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

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Στο επίκεντρο και οι καταθέσεις των άλλων παιδιών

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Αρχές στις καταθέσεις των μεγαλύτερων παιδιών της οικογένειας. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, τα παιδιά φέρεται να γνώριζαν για την ύπαρξη του νεκρού βρέφους στην κατάψυξη και να είχαν εικόνα για τη μεταφορά της σορού μέσα σε βαλίτσα όταν η οικογένεια άλλαζε κατοικία.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο τα παιδιά να γνωρίζουν περισσότερα για τις συνθήκες θανάτου από όσα έχουν ήδη καταθέσει. Για τον λόγο αυτό, οι καταθέσεις τους αναμένεται να αξιολογηθούν με ιδιαίτερη προσοχή και, όπου απαιτείται, παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων.

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν εργαστηριακά και ψηφιακά στοιχεία, ενώ εξετάζονται και τα αποτελέσματα των ελέγχων DNA που αφορούν τα μέλη της οικογένειας.

Τα τραύματα και η εκδοχή των γονέων

Ένα από τα κρίσιμα σημεία της έρευνας είναι τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους και το εάν αυτά προκλήθηκαν πριν ή μετά τον θάνατό του.

Οι γονείς έχουν δώσει τη δική τους εκδοχή για τους τραυματισμούς, υποστηρίζοντας ότι προκλήθηκαν κατά την προσπάθεια να απομακρυνθεί ο πάγος γύρω από τη σορό, η οποία είχε διατηρηθεί στην κατάψυξη.

Οι ισχυρισμοί αυτοί θα πρέπει να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά και εργαστηριακά ευρήματα, καθώς ακριβώς σε αυτά αναμένεται να στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό η ανασύνθεση των γεγονότων.

Οι δύο γονείς έχουν προφυλακιστεί μαζί με έναν 26χρονο Αφγανό, ο οποίος συνελήφθη στο ίδιο διαμέρισμα. Στο παρόν στάδιο, οι κατηγορίες που έχουν αποδοθεί στους τρεις αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και τη μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.