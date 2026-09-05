Το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής έχει ξεκινήσει έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Χωρίς ενεργές φλόγες είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε χώρο του οινοποιείου της Achaia Clauss, στην περιοχή του Πετρωτού της Πάτρας.

Αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς έσπευσαν στον χώρο του οινοποιείου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 27 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης, με τη συνδρομή υδροφόρων οχημάτων της αυτοδιοίκησης, κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά στον χώρο που εκδηλώθηκε, χωρίς να επεκταθεί σε άλλα κτίρια του οινοποιείου, αλλά και στη γειτονική δασική έκταση.