Κεντρικό ρόλο στα μέτρα ασφαλείας έχουν τα drones της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία θα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων που έχει στηθεί για τη διαχείριση της ημέρας.

Σε «φρούριο» μετατρέπεται η Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την Ελληνική Αστυνομία να θέτει σε εφαρμογή ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια των τελευταίων ετών.

Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί έχουν τεθεί σε επιφυλακή για την ασφάλεια των εγκαινίων, την προστασία των επισήμων, αλλά και τη διαχείριση των συγκεντρώσεων και των πορειών που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις από τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην πρόληψη τυχόν επεισοδίων και στην άμεση αντιμετώπιση οποιασδήποτε έντασης γύρω από το Βελλίδειο και το κέντρο της πόλης.

Drones και συνεχής επιτήρηση

Κεντρικό ρόλο στα μέτρα ασφαλείας έχουν τα drones της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία θα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων που έχει στηθεί για τη διαχείριση της ημέρας.

Μέσω της εναέριας επιτήρησης οι αστυνομικές αρχές θα έχουν συνεχή εικόνα από τα σημεία όπου πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις και πορείες, με στόχο να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές εστίες έντασης και να υπάρχει άμεση επιχειρησιακή αντίδραση.

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Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί προληπτικοί έλεγχοι, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν σε κομβικά σημεία της πόλης και κατά μήκος των διαδρομών που θα ακολουθήσουν οι διαδηλωτές.

Στον σχεδιασμό συμμετέχουν δεκάδες διμοιρίες των ΜΑΤ και της ΥΑΤ, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται και ειδικά οχήματα της ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ των οποίων τα οχήματα εκτόξευσης νερού «Αίαντας» και «Αύρα».

Κλειστοί δρόμοι και αλλαγές στο Μετρό

Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας συνοδεύονται από εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με αρκετούς δρόμους του κέντρου να κλείνουν σταδιακά ανάλογα με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων και των μέτρων ασφαλείας.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις περιοχές όπου θα εφαρμοστούν αποκλεισμοί, καθώς οι μετακινήσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολες.

Αλλαγές έχουν προγραμματιστεί και στη λειτουργία του Μετρό. Συγκεκριμένα, οκτώ σταθμοί θα παραμείνουν προσωρινά κλειστοί από τις 15:00, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν αποφασιστεί για την ασφάλεια των εγκαινίων και των συγκεντρώσεων.

Πιο αναλυτικά:

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει σειρά μέτρων για το κέντρο της πόλης, με απαγορεύσεις στη στάση και στάθμευση οχημάτων να βρίσκονται ήδη σε ισχύ. Όπως έγινε γνωστό, το ιστορικό κέντρο θα κλείσει για τα οχήματα από τις 15:00, το Σάββατο, σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων, καθώς δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες και μεταξύ άλλων στις λεωφόρους Στρατού και Νίκης, στις οδούς 3ης Σεπτεμβρίου, Βασ. Όλγας, Βασ. Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Εγνατία, Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Π. Μελά, Ελ. Βενιζέλου, Μ. Ανδρόνικου.

Μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, η κυκλοφορία θα διοχετεύεται σταδιακά μέσω εναλλακτικών οδικών αξόνων. Από ανατολικά προς δυτικά, μέσω Κατσιμίδη - Περιφερειακής Οδού - Αγίου Δημητρίου, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, και Ολυμπιάδος. Από δυτικά προς ανατολικά, οι οδηγοί θα κατευθύνονται μέσω 26ης Οκτωβρίου - Λαγκαδά - Περιφερειακής Οδού, καθώς και μέσω Αγίου Δημητρίου, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Η Διεύθυνση Τροχαίας θα βρίσκεται με το σύνολο της δύναμής της στους δρόμους, ενώ σε κομβικές διασταυρώσεις θα τοποθετηθούν ρυθμιστές τροχονόμοι.

Σημαντικές αλλαγές θα υπάρξουν το Σάββατο και στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Από τις 15:00, λόγω των κινητοποιήσεων, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία οκτώ σταθμών και συγκεκριμένα των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός«, «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι», «Πανεπιστήμιο», «Παπάφη», «Ευκλείδης». Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα λειτουργίας, ενώ η επαναλειτουργία των συγκεκριμένων σταθμών θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και την κατάσταση στο κέντρο.

Οι συγκεντρώσεις

Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στη διαχείριση των συγκεντρώσεων που έχουν προγραμματιστεί για την ημέρα των εγκαινίων.

Οι αστυνομικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν σε διαφορετικά σημεία, με στόχο να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των κινητοποιήσεων και ταυτόχρονα να προστατευθούν οι χώροι όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις της ΔΕΘ.

Η παρουσία των αστυνομικών θα είναι αυξημένη γύρω από το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, όπου πραγματοποιείται η κεντρική εκδήλωση, αλλά και στις βασικές οδικές αρτηρίες που οδηγούν προς το κέντρο.

Η 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά και οικονομικά γεγονότα της χρονιάς, συγκεντρώνοντας κυβερνητικά στελέχη, επιχειρηματίες, εκπροσώπους φορέων και χιλιάδες επισκέπτες.

Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή από τις προηγούμενες ημέρες, με το επιχειρησιακό σχέδιο να βρίσκεται πλέον σε πλήρη ανάπτυξη.

Στόχος είναι η αποτροπή επεισοδίων, η προστασία των πολιτών και των επισήμων και η διασφάλιση ότι οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν χωρίς σοβαρά προβλήματα.