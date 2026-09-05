Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου και προκάλεσε συναγερμό στις αστυνομικές Αρχές.

Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Θριασίου Νοσοκομείου, νοσηλεύεται ο 31χρονος που το απόγευμα της Παρασκευής εισέβαλε στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας-Ειδυλλίας, κρατώντας μαχαίρι και απειλώντας αστυνομικούς.

Ο άνδρας είχε τραυματιστεί από πυροβολισμό αστυνομικού κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ μετά την ολοκλήρωση του χειρουργείου κρίθηκε απαραίτητο να παραμείνει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, καθώς η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο 31χρονος μπήκε στο Αστυνομικό Τμήμα έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι και απείλησε αστυνομικούς που βρίσκονταν στο κτίριο.

Πώς έγινε το αιματηρό επεισόδιο

Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές περιγράφουν ένα σκηνικό έντασης μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Ο 31χρονος φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς τους αστυνομικούς, παρά τις επανειλημμένες εντολές να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκε και αστυνομικός.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο Τμήμα, ο άνδρας φέρεται να έσπασε την πόρτα και να εισήλθε στον χώρο όπου βρίσκονταν οι αστυνομικοί και πολίτες. Οι ίδιοι περιέγραψαν σκηνές πανικού, καθώς ο 31χρονος κρατούσε το μαχαίρι και συνέχιζε να απειλεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που μεταδόθηκαν, όταν αστυνομικός τον σημάδεψε με το υπηρεσιακό του όπλο και του ζήτησε να πετάξει το μαχαίρι, ο 31χρονος φέρεται να συνέχισε να πλησιάζει απειλητικά.

Η κατάσταση έφτασε στο αποκορύφωμα όταν ο αστυνομικός έκανε χρήση του όπλου του, τραυματίζοντας τον 31χρονο στην περιοχή του θώρακα και της κοιλιάς. Ο άνδρας κατέρρευσε και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

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Στο χειρουργείο και στη συνέχεια στη ΜΕΘ

Ο 31χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση το βράδυ της Παρασκευής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έφερε σοβαρό τραύμα, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για διαμπερές τραύμα στην περιοχή του θώρακα και της κοιλιάς.

Μετά το χειρουργείο μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παραμένει διασωληνωμένος και φρουρούμενος. Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη και οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σημαντικές για την εξέλιξη της νοσηλείας του.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές διερευνούν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό, καθώς βασικό ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων πριν από τον πυροβολισμό.

Το παρελθόν του 31χρονου

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται παράλληλα το παρελθόν του 31χρονου, καθώς σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες είχε απασχολήσει και παλαιότερα τις Αρχές σε διαφορετικές υποθέσεις.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι τον Απρίλιο του 2025 είχε πραγματοποιήσει απόπειρα αυτοκτονίας και στη συνέχεια είχε οδηγηθεί σε ακούσια νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους είχε συλληφθεί για εξύβριση και απειλή γείτονα με αεροβόλο όπλο.

Υπόθεση που αφορά τον ίδιο είχε καταγραφεί και παλαιότερα, το 2015, όταν είχε συλληφθεί μετά από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και απειλές με μαχαίρι, γεγονός που είχε οδηγήσει τότε σε ακούσια ψυχιατρική εξέταση.

Οι Αρχές εξετάζουν τις καταθέσεις των εμπλεκομένων και των αυτοπτών μαρτύρων, καθώς και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από τον χώρο του Αστυνομικού Τμήματος.

Κρίσιμο στοιχείο παραμένει το τι ακριβώς συνέβη στα δευτερόλεπτα πριν από τον πυροβολισμό και κατά πόσο ο 31χρονος εξακολουθούσε να κινείται απειλητικά προς τους αστυνομικούς, παρά τις εντολές που είχαν προηγηθεί.