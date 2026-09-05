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Σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου 5/9 σε κτίριο της Achaia Clauss στην Πάτρα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική, με ισχυρές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την κατάσβεση της.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ ο Δήμος Πατρέων διέθεσε υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας, το οποίο θα αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

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Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική έχει καταστραφεί ολοσχερώς ένα πέτρινο διόροφο κτίριο από τη φωτιά. Ωστόσο όπως ανέφεραν από την ΠΥ, η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε άλλα κτήρια της εγκατάστασης.

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