Ενδείξεις για κακοκαιρία τις επόμενες ημέρες.

Ένα άλλο πρόσωπο αναμένεται να δείξει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με τις υψηλές θερμοκρασίες να αφήνουν την θέση τους στο φθινόπωρο σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι μετεωρολόγοι. Προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται διαταραχή που θα φέρει βροχές και πτώση θερμοκρασίας, σηματοδοτώντας αλλαγή σε πιο φθινοπωρινό σκηνικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl739wg20ei1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, την επόμενη Παρασκευή και το Σάββατο τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι μια διαταραχή θα αρχίσει να οργανώνεται στην περιοχή της Ιταλίας, ακολουθώντας στη συνέχεια ανατολική έως βορειοανατολική τροχιά.

Βροχές σε δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα

Τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι πρώτες αξιόλογες βροχές αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη μεταβολή θα συνοδευτεί και από πτώση της θερμοκρασίας, σηματοδοτώντας ουσιαστικά μια πιο φθινοπωρινή εικόνα του καιρού, μετά τις υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ενισχύονται οι άνεμοι από την Τετάρτη

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι εκτιμήσεις του μετεωρολόγου Τάσου Αρνιακού, ο οποίος επισημαίνει ότι από την Τετάρτη και μετά οι άνεμοι αναμένεται να αρχίσουν και πάλι να ενισχύονται.

Μάλιστα, προς το τέλος της εβδομάδας το φθινοπωρινό σκηνικό αναμένεται να επιστρέψει, με την αλλαγή του καιρού να γίνεται ολοένα και πιο αισθητή.

Έτσι, μετά το διάστημα με τις υψηλές θερμοκρασίες και την έντονη καλοκαιρινή αίσθηση, τα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν σταδιακή μετάβαση σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες, με βροχές, ενίσχυση των ανέμων και υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Τέλος, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη τόνισε πως από τις 11-12 Σεπτεμβρίου αναμένεται μεταβολή του καιρού. Συγκεκριμένα τόνισε «φαίνεται να αλλάζει ο καιρός 11-12 Σεπτεμβρίου γιατί φαίνεται πως έρχεται κακοκαιρία».

Σάκης Αρναούτογλου: Πορεία για 30άρια - Πότε αλλάζει ο καιρός

«Χωρίς πολλά λόγια… Μόνο οι χάρτες, η εξέλιξη του καιρού και λίγη μουσική» σημειώνει ο Σάκης Αρναούτογλου στο νέο βίντεο που ανέβασε. Ωστόσο, όπως σημειώνει: «Δείτε προσεκτικά πώς διαμορφώνεται ο καιρός τις επόμενες ημέρες, την πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας που έρχεται την Κυριακή, αλλά και τι αλλάζει αμέσως μετά» και καταλήγει:

«Και προς το τέλος του βίντεο υπάρχει ένα πρώτο σημάδι για τη συνέχεια του Σεπτέμβρη που, αν επιμείνει και στα επόμενα προγνωστικά στοιχεία, θα έχει αρκετό ενδιαφέρον…».

Δείτε το βίντεο που ανέβασε ο Σάκης Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=IlZvZfhaGWc}