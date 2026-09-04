Η τραγωδία στην Κάσο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής.

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Κάσο, όπου μία γυναίκα, ηλικίας περίπου 65 ετών, έχασε τη ζωή της από πνιγμό. Η τραγωδία σημειώθηκε, λίγο μετά τις 8:15 το βράδυ και όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος, η γυναίκα ήταν Ελληνίδα επισκέπτρια και είχε φτάσει μόλις στο νησί από την Κάρπαθο, όπου επρόκειτο να παραμείνει για δύο ημέρες μαζί με τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, μετά την άφιξή της η 65χρονη είχε νοικιάσει αυτοκίνητο και κατευθυνόταν προς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, στα οποία θα διέμενε, πριν σημειωθεί το τραγικό περιστατικό. Κάτω από συνθήκες που εξετάζονται, κατέληξε με το όχημά της στη θάλασσα. Μόλις έγινε αντιληπτό ότι η γυναίκα βρισκόταν σε κίνδυνο, λιμενικοί και πολίτες έπεσαν στη θάλασσα προκειμένου να τη σώσουν. Παρά τις προσπάθειές τους, ωστόσο, δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή, ενώ ο σύζυγός της ανασύρθηκε ζωντανός.

Οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 65χρονη, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.