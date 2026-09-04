Το βίντεο του Σάκη Αρναούτογλου. Ο καιρός μέχρι 15/9.

«Χωρίς πολλά λόγια… Μόνο οι χάρτες, η εξέλιξη του καιρού και λίγη μουσική» σημειώνει ο Σάκης Αρναούτογλου στο νέο βίντεο που ανέβασε. Ωστόσο, όπως σημειώνει: «Δείτε προσεκτικά πώς διαμορφώνεται ο καιρός τις επόμενες ημέρες, την πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας που έρχεται την Κυριακή, αλλά και τι αλλάζει αμέσως μετά» και καταλήγει:

«Και προς το τέλος του βίντεο υπάρχει ένα πρώτο σημάδι για τη συνέχεια του Σεπτέμβρη που, αν επιμείνει και στα επόμενα προγνωστικά στοιχεία, θα έχει αρκετό ενδιαφέρον…».

Δείτε το βίντεο που ανέβασε ο Σάκης Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=IlZvZfhaGWc}