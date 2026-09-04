Τα μέλη της οργάνωσης στο Ζεφύρι προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές, με τη λεία τους να ξεπερνάει τις 175.000 ευρώ.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές προχώρησε η Αστυνομία, έπειτα από επιχείρηση στο Ζεφύρι Αττικής.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκε χώρος που, σύμφωνα με τις Αρχές, χρησιμοποιούνταν ως τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης. Εκεί συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε σωφρονιστικό κατάστημα για παρόμοια υπόθεση.

Οι ρόλοι μέσα στην οργάνωση

Η έρευνα έδειξε ότι η ομάδα είχε οργανωθεί τουλάχιστον από τις αρχές Αυγούστου, με τα μέλη της να έχουν διακριτούς ρόλους. Οι δύο συλληφθέντες φέρεται να λειτουργούσαν ως «τηλεφωνητές», αναλαμβάνοντας τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων, την πραγματοποίηση των κλήσεων και την ανάπτυξη της τηλεφωνικής απάτης.

Οι δύο έγκλειστοι, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν ρόλο «εισπρακτόρων». Μετέβαιναν στις κατοικίες των θυμάτων και παραλάμβαναν ή αφαιρούσαν χρήματα και αντικείμενα αξίας που είχαν προηγουμένως συγκεντρωθεί κατόπιν των τηλεφωνικών οδηγιών. Οι δράστες φέρεται να πραγματοποιούσαν καθημερινά μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών κλήσεων, αντλώντας στοιχεία πολιτών από τηλεφωνικούς καταλόγους.

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Κατά την επικοινωνία τους εμφανίζονταν άλλοτε ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και άλλοτε ως λογιστές. Με διαφορετικά προσχήματα προσπαθούσαν να πείσουν τα θύματά τους ότι υπήρχε κάποια εκκρεμότητα που απαιτούσε άμεση ενέργεια.Σε ορισμένες περιπτώσεις επικαλούνταν υποχρεώσεις προς την Εφορία, ανάγκη ασφάλισης μετρητών και τιμαλφών ή ακόμη και υποτιθέμενη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος.

Στόχος ήταν να πειστούν οι πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημεία που θα μπορούσαν να προσεγγίσουν οι συνεργοί τους. Στη συνέχεια οι «εισπράκτορες» πήγαιναν στα σπίτια και είτε τα αφαιρούσαν είτε τα παραλάμβαναν με το πρόσχημα της καταμέτρησης ή της εκτίμησής τους.

Άλλαζαν συνεχώς «τηλεφωνικά κέντρα»

Για να δυσκολεύουν την έρευνα των Αρχών, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να άλλαζαν συχνά τόσο τον χώρο στον οποίο λειτουργούσε το τηλεφωνικό κέντρο όσο και τις τηλεφωνικές συνδέσεις και τους αριθμούς που χρησιμοποιούσαν.

Μάλιστα, στον χώρο που εντοπίστηκε στο Ζεφύρι είχε εγκατασταθεί ειδικός σωλήνας, ο οποίος συνδεόταν με την αποχέτευση της οικίας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η κατασκευή αυτή επέτρεπε στα μέλη της ομάδας να πετούν μέσα στην αποχέτευση τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν, προκειμένου να δυσκολεύουν τον εντοπισμό και την κατάσχεσή τους.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της δράσης της ομάδας και την ταυτοποίηση τυχόν επιπλέον συνεργών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μικρή ποσότητα τιμαλφών,

9 κινητά τηλέφωνα,

κάρτες sim και

το χρηματικό ποσό των 6.500 ευρώ.

Εκτιμάται ότι, το περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης υπερβαίνει τις 175.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής, από την εξέλιξη της προανάκρισης, έχει πιστοποιηθεί η κατά περίπτωση εμπλοκή των ανωτέρω κατηγορουμένων σε 4 περιπτώσεις με παρόμοια μεθοδολογία. Μία εξ αυτών τελέστηκε τον Αύγουστο του 2026, σε περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, με τη λεία να ανέρχεται περίπου στο ποσό των 150.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.