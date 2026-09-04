Η φωτιά ξέσπασε στις 16:30, κοντά σε σπίτια.

Χειροπέδες σε μία 38χρονη πέρασαν στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής για τη φωτιά που προκλήθηκε στην Ανάβυσσο το μεσημέρι της Παρασκευής (04/09).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το συμβάν προκλήθηκε περίπου στις 16:30 από ανάφλεξη αυτοκινήτου και στη συνέχεια επεκτάθηκε, καίγοντας συνολικά δύο στρέμματα.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα. Από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική από 1 Ιανουαρίου έως και 4 Σεπτεμβρίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 763 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.277.352,72 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 331 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 294 (88,82%) είναι από αμέλεια και οι 37 (11,18%) από πρόθεση.