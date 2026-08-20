Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο κίνητρο που την οδήγησε έξω από την κατοικία του 41χρονου κατηγορουμένου το απόγευμα της 23ης Ιουλίου.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, ενώ αρκετά κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα. Οι έρευνες επικεντρώνονται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε έξω από συγκεκριμένο σπίτι το απόγευμα της 23ης Ιουλίου, αλλά και σε όσα προηγήθηκαν της μοιραίας επίθεσης.

Η παρουσία της στο σημείο εξακολουθεί να προβληματίζει τις Αρχές. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η 41χρονη είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φορούσε χειρουργικά γάντια, είχε μαζί της σακίδιο και κρατούσε μαχαίρι. Το γιατί βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο και τι ακριβώς είχε προηγηθεί παραμένουν βασικά ερωτήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

«Ήταν έξω καρδιά», λέει ο πατέρας της

Την ίδια ώρα, συγκλονίζει η μαρτυρία του πατέρα της 41χρονης, ο οποίος μίλησε στο STAR για την κόρη του και περιέγραψε την τελευταία τους συνομιλία.

«Ήταν έξω καρδιά, αγαπούσε όλο τον κόσμο, βοηθούσε όλο τον κόσμο. Ερείπια είμαστε, ερείπια εγώ κι η μάνα της είμαστε ερείπια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, η 41χρονη βρισκόταν στο σπίτι περίπου στις 4 το απόγευμα, όταν του είπε ότι θα έφευγε για μια σύντομη δουλειά.

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«4 η ώρα ήταν εδώ στο σπίτι. “Μπαμπά”, μου λέει, “πάω σε μια δουλίτσα και έρχομαι”. Κατά τις εφτά με παίρνει ο αδερφός μου τηλέφωνο και μου λέει: έχεις ακούσει τίποτα; Μαχαιρώσανε μια κοπέλα στην Άνω Σύρο. Από κείνη τη στιγμή είχαν αρχίσει και κόβονταν τα πόδια μου», περιέγραψε.

Ο πατέρας της 41χρονης αναφέρθηκε και στο μοιραίο χτύπημα, υποστηρίζοντας πως δεν επρόκειτο για ενέργεια αυτοάμυνας.

«Δεν είναι αμυντικό το χτύπημα. Είναι επιθετικό και με μίσος επιθετικό», είπε.

Τι αναφέρει το δικαστικό βούλευμα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, παράλληλα, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο δικαστικό βούλευμα για την υπόθεση. Το δικαστικό συμβούλιο απορρίπτει βασικά σημεία της εκδοχής του 41χρονου κατηγορουμένου, ο οποίος έχει προφυλακιστεί και φέρεται να υποστήριξε ότι το θανάσιμο χτύπημα σημειώθηκε μέσα στο σπίτι και υπό συνθήκες άμυνας.

Σύμφωνα με το βούλευμα, αντίθετα, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι η 41χρονη προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σπίτι και ότι ο κατηγορούμενος την ακολούθησε στα στενά της Άνω Σύρου, κρατώντας μαχαίρι.

Όπως περιγράφεται, η γυναίκα φέρεται να έφυγε τρέχοντας στην προσπάθειά της να διαφύγει. Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, την καταδίωξε και της πέταξε μια γλάστρα, με αποτέλεσμα να την ακινητοποιήσει. Στη συνέχεια φέρεται να την πλησίασε και να την τραυμάτισε με το μαχαίρι στην πλάτη.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία έρχονται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό περί αμυντικής ενέργειας και αποτελούν σημαντικό μέρος της δικαστικής αξιολόγησης της υπόθεσης.

Παρά τα νέα στοιχεία, ωστόσο, το κίνητρο της δολοφονίας και κυρίως οι λόγοι για τους οποίους η 41χρονη βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο εκείνο το απόγευμα εξακολουθούν να αποτελούν βασικά ερωτήματα για τις Αρχές.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις καταθέσεις, τα ευρήματα της δικογραφίας και τα στοιχεία του δικαστικού βουλεύματος να συνθέτουν σταδιακά την εικόνα για όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας.

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