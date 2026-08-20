Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον ουραίο έλικα και το σύστημα αντιρροπής του ελικοπτέρου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια της τραγωδίας στη Σίφνο, όπου συνετρίβη ελικόπτερο τύπου Bell 206, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι επιβαίνοντες.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον και το Μαρκόπουλο, από όπου είχε απογειωθεί το ελικόπτερο. Οι Αρχές εξετάζουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αναζητώντας στοιχεία για τις τελευταίες στιγμές πριν από την απογείωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, οι κάμερες φέρεται να έχουν καταγράψει τον χειριστή κατά την προετοιμασία του ελικοπτέρου. Το υλικό αναμένεται να εξεταστεί λεπτομερώς, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν πριν από την πτήση, αλλά και σε ποια κατάσταση βρισκόταν το ελικόπτερο.

Στο μικροσκόπιο ο ουραίος έλικας

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον ουραίο έλικα και το σύστημα αντιρροπής του ελικοπτέρου. Στα βίντεο από τη μοιραία πτώση φαίνεται το ελικόπτερο να πραγματοποιεί περιστροφική κίνηση, στοιχείο που εξετάζεται από τους πραγματογνώμονες σε σχέση με πιθανή απώλεια ελέγχου.

Στο νησί έχουν μεταβεί κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, καθώς και έμπειρα στελέχη των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

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Οι έρευνες στον τόπο της συντριβής επικεντρώνονται στη συλλογή κάθε διαθέσιμου ευρήματος. Μεταξύ άλλων έχουν περισυλλεγεί τμήματα από τους κατεστραμμένους έλικες, κομμάτια της ατράκτου και λαμαρίνες, ενώ έχουν ληφθεί και δείγματα από την καμένη ύλη στην περιοχή.

Παράλληλα, αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στον χειριστή, προκειμένου να εξεταστεί και το ενδεχόμενο να αντιμετώπισε κάποιο αιφνίδιο πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η ανάλυση του πραγματογνώμονα για τη μοιραία πτήση

Τη συμπεριφορά του ελικοπτέρου λίγο πριν από την πτώση ανέλυσε στο ΕΡΤnews ο δικαστικός πραγματογνώμονας αεροναυτικών ατυχημάτων Μανούσος Τραχαλάκης, ο οποίος έχει εμπειρία ως ιπτάμενος σε ελικόπτερα τύπου Bell.

Όπως εξήγησε, από την εξέταση των διαθέσιμων εικόνων φαίνεται αρχικά να εκδηλώνεται μια αργή δεξιά περιστροφή του ελικοπτέρου. Στη συνέχεια η περιστροφή γίνεται πιο έντονη, γεγονός που παραπέμπει σε σταδιακή απώλεια ελέγχου.

Κατά την τεχνική ανάλυση, ο χειριστής φαίνεται να επιχειρεί να αυξήσει την ισχύ προκειμένου να διατηρήσει το ελικόπτερο στον αέρα. Ωστόσο, σε περίπτωση απώλειας της λειτουργίας του συστήματος αντιρροπής, η αύξηση της ισχύος μπορεί να επιδεινώσει την περιστροφή της ατράκτου, δημιουργώντας μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για τον χειριστή.

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Γιατί τα συντρίμμια έμειναν συγκεντρωμένα

Η εικόνα του σημείου της συντριβής αποτελεί επίσης αντικείμενο τεχνικής διερεύνησης. Σύμφωνα με την ανάλυση, το γεγονός ότι το κύριο στροφείο εξακολουθούσε να περιστρέφεται κατά την κάθοδο φαίνεται να περιόρισε τον διασκορπισμό των συντριμμιών, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του ελικοπτέρου να παραμείνει συγκεντρωμένο κοντά στο σημείο πρόσκρουσης.

Η κατακόρυφη πρόσκρουση είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς. Οι δεξαμενές καυσίμου στα συγκεκριμένα μοντέλα βρίσκονται κοντά στο κέντρο βάρους του ελικοπτέρου, γεγονός που αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζουν οι ειδικοί κατά την ανασύσταση των τελευταίων στιγμών της πτήσης.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων

Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων βρίσκεται ολόκληρο το σύστημα μετάδοσης κίνησης προς τον ουραίο έλικα, καθώς και ο κινητήρας, προκειμένου να αποκλειστεί οποιαδήποτε μηχανική αστοχία.

Παράλληλα, ελέγχονται τα βιβλία συντήρησης του ελικοπτέρου, ώστε να διαπιστωθεί εάν είχαν καταγραφεί προηγούμενες παρατηρήσεις, βλάβες ή πρόσφατες αντικαταστάσεις εξαρτημάτων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο άξονας μετάδοσης που μεταφέρει την κίνηση από τον κινητήρα στο ουραίο στροφείο. Πρόκειται για ένα σύστημα που αποτελείται από επιμέρους τμήματα και εξαρτήματα τα

οποία υπόκεινται σε καταπονήσεις, κραδασμούς και υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία του ελικοπτέρου.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα για τα αίτια της τραγωδίας. Το υλικό από τις κάμερες στο Μαρκόπουλο, τα ευρήματα από το σημείο της συντριβής, τα στοιχεία συντήρησης και τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμα κομμάτια του παζλ για την πλήρη ανασύσταση της μοιραίας πτήσης.