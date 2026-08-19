Θάνατοι από πνιγμό σε Πιερία, Μύκονο, Πάτρα, Χανιά και Αττική.

Σοκάρουν τα στοιχεία από τους πνιγμούς, καθώς μέσα σε μία ημέρα έχασαν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, σε Πιερία, Μύκονο, Πάτρα, Αττική και Χανιά, σύμφωνα με στοιχεία του Λιμενικού.

Το πρωί της Τετάρτης εντοπίστηκε μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κατερίνης. Λουόμενοι την ανέσυραν και ναυαγοσώστης της έδωσε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να καταφέρει να την επαναφέρει. Η γυναίκα, περίπου 75-80 ετών, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το μεσημέρι ανασύρθηκε μια 73χρονη χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή Κορινού Πιερίας. Αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Δύο πνιγμοί στα Χανιά

Δύο γυναίκες έχασαν σήμερα τη ζωή τους από πνιγμό και στα Χανιά. Μια 80χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή του δυτικού κόλπου Αγίων Αποστόλων.

Επίσης το πρωί, μια 79χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή Κολυμβαρίων του δήμου Πλατανιά. Και οι δύο γυναίκες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, αλλά εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

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Πνιγμοί σε Αττική, Μύκονο και Πάτρα

Στην παραλία Μικρό Σέσι Γραμματικού ανασύρθηκε ένας 74χρονος χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Σισμανόγλειο, αλλά δυστυχώς ήταν αργά.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, ένας 85χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Αγίας Άννας Καλαφάτη Μυκόνου. Δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο.

Το απόγευμα, ένας 73χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή «Τερψιθέα» Πάτρας. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.