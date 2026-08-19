Τι πρέπει να ξέρουν όσοι παρουσιαστούν για να υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία τους.

Όσοι καταταγούν με την κλάση τους, τη 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ, έχουν δυνατότητα να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία εννιά μηνών ή να ζητήσουν αναβολή ως υποψήφιοι σπουδαστές, χωρίς να απαιτείται η εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων η ενημέρωση της Στρατολογίας για του στρατεύσιμους κλάσης 2029 (γεννημένους το 2008). Σημειώνεται ότι οι ημερομηνίες κατάταξης για τον Στρατό Ξηράς είναι από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου.

Οι γεννημένοι από 01-01-2008 μέχρι 15-5-2008, που καλούνται για κατάταξη με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους (2026 Γ΄ ΕΣΣΟ), μπορούν- εφόσον καταταχθούν και εκπληρώσουν εξ ολοκλήρου την κύρια στρατιωτική τους υποχρέωση- να απολυθούν μετά τη συμπλήρωση εννέα μηνών, με βάση τις διατάξεις του νόμου 5265/2026.

Επιπλέον, μπορούν να ζητήσουν αναβολή ως υποψήφιοι σπουδαστές ανώτερης ή ανώτατης σχολής, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Στρατιωτική θητεία: Η ενημέρωση της Στρατολογίας

1. Οι γεννημένοι από 01-01-2008 μέχρι 15-5-2008, που καλούνται για κατάταξη με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους (2026 Γ΄ ΕΣΣΟ), δύνανται, εφόσον καταταχθούν και εκπληρώσουν εξ ολοκλήρου την κύρια στρατιωτική τους υποχρέωση, να απολυθούν μετά τη συμπλήρωση εννέα μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν. 5265/2026 (Α΄ 3).

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2. Επιπρόσθετα, οι ανωτέρω αναφερόμενοι δύνανται να αιτηθούν τη χορήγηση αναβολής κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 188 του ν. 5265/2026 (Α΄ 3). Για τη χορήγηση της συγκεκριμένης αναβολής δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος του ΓΕΕΘΑ, www.stratologia.gr.

3. Η ταυτοποίηση των στοιχείων των αιτούντων γίνεται με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για χορήγηση αναβολής κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής, επιλέγοντας το συγκεκριμένο πεδίο.

4. Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.stratologia.gr και συγκεκριμένα, τη διαδρομή https://www.stratologia.gr/el/entipa για πληροφοριακά έντυπα ή για τυχόν ερωτήματα τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες ή τα ΚΕΠ.