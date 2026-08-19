Στην πρωινή ομίχλη στις Κυκλάδες «επέστρεψε» σε ανάρτησή του ο Κολυδάς.

Στο φαινόμενο που «σκέπασε» ένα μεγάλο τμήμα των Κυκλάδων επιστρέφει ο Θοδωρής Κολυδάς, σημειώνοντας ότι Δεν πρόκειται για «sea smoke».

Όπως γράφει:

«Δεν πρόκειται για “sea smoke”, όπως αναφέρθηκε σε αρκετές δημοσιεύσεις. Το sea smoke απαιτεί ψυχρό αέρα που περνά πάνω από αισθητά θερμότερη θάλασσα. Στην περίπτωση των Κυκλάδων συνέβη ουσιαστικά το αντίθετο: πολύ υγρός και κατά τόπους θερμότερος αέρας μεταφέρθηκε πάνω από σχετικά δροσερή θάλασσα 23–24°C. Η μικρή πρόσθετη ψύξη ήταν αρκετή ώστε ο αέρας να φθάσει στο σημείο δρόσου και να σχηματιστεί ομίχλη θαλάσσιας μεταφοράς (advection sea fog)».

{https://x.com/KolydasT/status/2090142796891980079}