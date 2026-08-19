Το αδιαχώρητο στο ξακουστό Ελαφονήσι στα Χανιά της Κρήτης.

Η ροζ άμμος στο Ελαφονήσι και τα γαλαζοπράσινα νερά προσελκύουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια εκατοντάδες τουρίστες.

Η περιοχή μάλιστα είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000, αλλά οι εικόνες και τα βίντεο μόνο προστασία δεν παρουσιάζουν.

Όπως αναφέρει το zarpanews, «οι εικόνες αυτές θα πρέπει να μας προβληματίσουν, τόσο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και για τον υπερτουρισμό, που καλά κρατεί στα Χανιά, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από τους αρμόδιους πριν να υπάρξει σοβαρό πρόβλημα με την περιοχή».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από τρία χρόνια τοποθετήθηκε μπάρα στην είσοδο της παραλίας, και δημιουργήθηκαν πάρκινγκ, ώστε να μη γίνεται πρόσβαση σε τροχοφόρα εντός του χώρου της παραλίας, για την προστασία του οικοσυστήματος.

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