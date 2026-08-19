Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Μήνυμα 112 για ετοιμότητα ήχησε στον Γέρακα μετά από φωτιά που ξέσπασε, η οποία ωστόσο λίγο αργότερα τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στον Γέρακα καθώς ξέσπασε φωτιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:30 σε ρεματιά και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεση έσπευσαν στο σημείο 46 πυροσβέστες 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, εννέα οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην κατάσβεση συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/112Greece/status/2090058730876366985}

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2090058590832742420}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λίγα λεπτά αργότερα σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική η φωτιά που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε Γέρακα και Ανθούσα κοντά στην Αττική οδό τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.