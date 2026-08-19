Απόκοσμες εικόνες στις Κυκλάδες.

Πυκνή ομίχλη κάλυψε τις Κυκλάδες με τις εικόνες που έρχονται από Πάρο και Κίμωλο να είναι απόκοσμες.

Το φαινόμενο είναι εντυπωσιακό, ιδιαίτερα για τέτοια εποχή του Αυγούστου. Όπως φαίνεται σε πλάνα από τον Pariano Typo αλλά και φωτογραφίες από την Eurokinissi, Πάρος και Κίμωλος χάθηκε μέσα σε ένα πέπλο ομίχλης.

Το φαινόμενο sea smoke

Η πυκνή αυτή ομίχλη οφείλεται στο φαινόμενο sea smoke. Αυτό συμβαίνει όταν ψυχρότερος αέρας περνά πάνω από σημαντικά θερμότερο νερό. Η θερμότητα της θάλασσας προκαλεί εξάτμιση νερού, αυξάνοντας γρήγορα την υγρασία στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Ο υγρός αέρας που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη θάλασσα ψύχεται, καθώς αναμειγνύεται με τον ψυχρότερο αέρα και οι υδρατμοί συμπυκνώνονται σε πολύ μικρά σταγονίδια, σχηματίζοντας ομίχλη.

Το φαινόμενο είναι γνωστό και ως «θαλάσσιος καπνός» ή steam fog.

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Η Πάρος, η Αντίπαρος, η Φολέγανδρος, η Κίμωλος, η Μήλος και η Ίος είδαν την Τετάρτη το εντυπωσιακό φαινόμενο.

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