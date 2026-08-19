Καύσωνας στα τέλη του μήνα αναμένεται να έρθει στη χώρα μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο.

Σημαντική άνοδο αναμένεται να παρουσιάσει η θερμοκρασία στη χώρα από τις επόμενες ημέρες, με το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου να φέρνει καύσωνα, με τον υδράργυρο να ενδέχεται να φθάσει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του για την εξέλιξη του καιρού, το φετινό καλοκαίρι έχει κυλήσει μέχρι στιγμής με σχετικά ήπιες θερμοκρασίες, χωρίς πολλές και παρατεταμένες εξάρσεις. Ωστόσο, το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει από τις επόμενες ημέρες, καθώς θερμότερες αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα.

Από το Σάββατο η πιο έντονη άνοδος

Η θερμοκρασία αναμένεται να αρχίσει να ανεβαίνει από την Πέμπτη 20 Αυγούστου, ενώ η πιο ουσιαστική άνοδος προβλέπεται από το Σάββατο 22 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 39-40 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται κυρίως στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, καθώς και στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο.

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Στην Αθήνα, η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για 42 βαθμούς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα προγνωστικά στοιχεία για την εξέλιξη του καιρού από την Τρίτη 25 Αυγούστου και μετά.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα και μεγαλύτερη άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, όπως σημειώνει, είναι ακόμη νωρίς ώστε αυτές οι θερμοκρασίες να θεωρηθούν δεδομένες, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία αναμένεται να ξεκαθαρίσουν περισσότερο μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Πιθανή παρατεταμένη θερμή περίοδος

Το στοιχείο που προκαλεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι η επικείμενη ζέστη ενδέχεται να μην περιοριστεί σε ένα σύντομο κύμα υψηλών θερμοκρασιών.

Αντίθετα, τα μέχρι στιγμής δεδομένα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια πιο παρατεταμένη θερμή περίοδο, η οποία θα μπορούσε να διατηρηθεί ακόμη και μέχρι τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Έτσι, ένα σημαντικό μέρος της έντονης ζέστης που δεν εκδηλώθηκε με μεγάλη διάρκεια κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, ενδέχεται να κάνει την εμφάνισή του στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Μελτέμι στο Αιγαίο

Παράλληλα με την άνοδο της θερμοκρασίας, στο Αιγαίο αναμένεται να επικρατήσει μελτέμι, με την έντασή του να φτάνει τα 5-6 μποφόρ.

Οι άνεμοι, πάντως, δεν αναμένεται να ανακόψουν σημαντικά την άνοδο του υδραργύρου στις περιοχές όπου θα επικρατήσουν οι υψηλότερες θερμοκρασίες.

Ένα θετικό στοιχείο, σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο, είναι ότι οι νύχτες έχουν πλέον μεγαλώσει, γεγονός που επιτρέπει σε αρκετές περιοχές να σημειώνεται μεγαλύτερη υποχώρηση της θερμοκρασίας κατά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες.

Σε κάθε περίπτωση, η ακριβής ένταση και η διάρκεια της θερμής περιόδου θα αποσαφηνιστούν τα επόμενα 24ωρα, καθώς τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα αναμένεται να δώσουν πιο σαφή εικόνα για την εξέλιξη του καιρού έως το τέλος Αυγούστου και τις αρχές Σεπτεμβρίου.

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