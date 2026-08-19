Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθενται πολλές περιοχές της χώρας την Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026.

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθενται πολλές περιοχές της χώρας την Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στο «κίτρινο» η μισή χώρα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας επιστημονικής ομάδας, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 3) προβλέπεται για το μεγαλύτερο τμήμα της κεντρικής, νότιας και νησιωτικής Ελλάδας. Specifically, στο επίκεντρο της επικινδυνότητας βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, καθώς και τμήματα της Ευρυτανίας. Παράλληλα, αυξημένη ετοιμότητα απαιτείται στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα, την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία να βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό.

Στην Πελοπόννησο, η επικινδυνότητα καλύπτει τη συντριπτική πλειονότητα των νομών Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Την ίδια στιγμή, υψηλός κίνδυνος καταγράφεται στο σύνολο σχεδόν των νησιωτικών συγκροτημάτων. Στο Αιγαίο, η προσοχή επικεντρώνεται στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία και τη Λήμνο, καθώς και στη Σκύρο. Αντίστοιχα στο Ιόνιο, σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Λευκάδα.

Όσον αφορά την Κρήτη, ο υψηλός κίνδυνος εντοπίζεται κυρίως στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του νησιού, επηρεάζοντας τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς και περιοχές του νομού Ρεθύμνου. Στη Βόρεια Ελλάδα, αυξημένη επαγρύπνηση απαιτείται στο ανατολικό άκρο της Θράκης και συγκεκριμένα σε περιοχές του Έβρου.

Μέση επικινδυνότητα στην υπόλοιπη επικράτεια

Σε κατάσταση μέσης επικινδυνότητας (Κατηγορία 2) παραμένει η συντριπτική πλειονότητα της Βόρειας και Βορειοδυτικής Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς και ο νομός Χανίων στη Δυτική Κρήτη.