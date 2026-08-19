Νέα δικαστική διάσταση αποκτά το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, καθώς κατατέθηκε αίτηση ακύρωσης κατά των αδειών των 7 ιδρυμάτων που αδειοδοτήθηκαν τη φετινή χρονιά.

Αίτηση ακύρωσης κατά των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των επτά ιδιωτικών πανεπιστημίων που αδειοδοτήθηκαν φέτος κατατέθηκε, σύμφωνα με ανάρτηση του καθηγητή Διοικητικού Δικαίου Παναγιώτη Λαζαράτου.

Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος, η προσφυγή στρέφεται κατά των αδειών που χορηγήθηκαν στα επτά ιδρύματα, ενώ στην ανάρτησή του παραθέτει χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την αίτηση, στα οποία περιγράφονται οι βασικοί λόγοι για τους οποίους ζητείται η ακύρωσή τους.

Στο επίκεντρο της προσφυγής τίθεται, μεταξύ άλλων, το ζήτημα των προγραμμάτων σπουδών και ειδικότερα η διαδικασία πιστοποίησής τους, όπως αυτή προβλέπεται από το νέο κανονιστικό πλαίσιο και τα κριτήρια που έχει θέσει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Η αίτηση θέτει έτσι υπό αμφισβήτηση τη διαδικασία βάσει της οποίας δόθηκαν οι σχετικές άδειες λειτουργίας, με το ζήτημα να αναμένεται πλέον να κριθεί από τα αρμόδια δικαστικά όργανα.

Η ανάρτηση

Η ανάρτηση του Παναγιώτη Λαζαράτου για τις νέες αιτήσεις ακύρωσης των αδειών:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Κατατέθηκε και η αίτηση ακυρώσεως κατά των αδειών των 7 ιδιωτικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, που πήραν άδεια τη φετινή χρόνια. Σε κάποιες χαρακτηριστικές σελίδες στην εικόνα φαίνονται οι βασικοί λόγοι ακυρώσεως.

Το πρόγραμμα σπουδών ως δικαιολογητικό για την λήψη άδειας δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από το πρόγραμμα σπουδών που θα πιστοποιηθεί, όταν κατασκευαστούν τα νέα κριτήρια και δημιουργηθεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΑΕ».

{https://www.facebook.com/20531316728/posts/10154009990506729/}

Οι τρεις άδειες που ακυρώθηκαν

Το Γ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας προ ημερών ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, το ΣτΕ, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Διομήδη Κυριλόπουλο, ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα, καθώς και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολο τους, των ιδιωτικών πανεπιστημίων CITY College University of York, Keele University και Anatolia College.