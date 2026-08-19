Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα συντρίμμια του ελικοπτέρου που κατέπεσε στα Εξάμπελα της Σίφνου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στην περιοχή Εξάμπελα της Σίφνου, όπου το απόγευμα της Δευτέρας σημειώθηκε η τραγωδία με την πτώση ελικοπτέρου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου ανασύρθηκαν οι σοροί του Έλληνα χειριστή και ενός νιόπαντρου ζευγαριού από τη Βρετανία.

Το σημείο της τραγωδίας, σε πολύ κοντινή απόσταση από το ελικοδρόμιο της Σίφνου, παραμένει αποκλεισμένο από δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Στόχος είναι να μην αλλοιωθούν τα ευρήματα έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτοψίας και συλλογής στοιχείων.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.

Στο νησί μεταβαίνουν, παράλληλα, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες.

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Την ίδια ώρα, δρομολογούνται οι απαραίτητες διαδικασίες για τις εξετάσεις στις σορούς των θυμάτων, ενώ οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), ο οποίος αναμένεται να διερευνήσει τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της πτώσης.

«Τα σώματά τους ήταν ακέραια»

Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές του Εμμανουήλ Σωμαράκη, γενικού γιατρού στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σίφνου, ο οποίος ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στο σημείο μετά την ενημέρωση των Αρχών.

Μιλώντας στο Mega, ο κ. Σωμαράκης ανέφερε ότι όταν έφτασε στο σημείο διαπίστωσε πως και οι τρεις επιβαίνοντες είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους.

Όπως περιέγραψε, τα σώματα των θυμάτων ήταν ακέραια, ενώ εκτίμησε ότι, εάν δεν είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά, οι επιβαίνοντες ενδεχομένως να είχαν επιβιώσει από την πτώση, παρά τα σοβαρά τραύματα που θα μπορούσαν να έχουν υποστεί.

«Ήταν ήδη αργά», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφτασε στο σημείο της συντριβής.

Ο ίδιος εκτίμησε, με βάση την εικόνα που αντίκρισε, ότι ο χειριστής ενδεχομένως να είχε καταφέρει να απομακρυνθεί από το ελικόπτερο, καθώς εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 5 έως 7 μέτρων από τα συντρίμμια.

«Ήταν ακέραιος, δεν είχε εμφανή κατάγματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εικόνα που αντίκρισε τον οδήγησε στην εκτίμηση πως ο χειριστής πιθανόν να είχε προσπαθήσει να σωθεί μετά την πτώση.

«Προσπάθησε να το προσγειώσει»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο γιατρός και στην πορεία του ελικοπτέρου πριν από την πτώση, εκτιμώντας ότι ο χειριστής φαίνεται πως προσπάθησε να το προσγειώσει.

Όπως ανέφερε, το ελικόπτερο βρέθηκε σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από ένα σημείο όπου, εάν το έδαφος ήταν επίπεδο, ενδεχομένως να μπορούσε να πραγματοποιηθεί προσγείωση.

«Οι άνθρωποι θα σώζονταν με τραύματα. Με τραύματα πολύ βαριά, αλλά πάντως δεν θα είχαν αυτή την τύχη που διαπιστώσαμε και είδαμε», σημείωσε.

Ο κ. Σωμαράκης υπογράμμισε παράλληλα ότι και οι δύο άλλοι επιβαίνοντες δεν είχαν διαμελιστεί, αλλά τα σώματά τους παρέμεναν ακέραια. Το συγκεκριμένο στοιχείο, όπως εκτίμησε, ενδεχομένως δείχνει ότι η πτώση δεν ήταν τέτοιας σφοδρότητας ώστε να προκαλέσει διαμελισμό των επιβατών.

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