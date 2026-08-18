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Η μεγάλη γιορτή του Αγίου Φανουρίου είναι στις 27 Αυγούστου.

Μια ακόμη μεγάλη γιορτή πλησιάζει για την Ορθοδοξία. Ο λόγος για του Αγίου Φαναρίου που η μνήμη του τιμάται στις 27 Αυγούστου.

Ο Άγιος Φανούριος φορούσε στρατιωτικά ρούχα και υπέστη 12 μαρτύρια.

Θεωρείται προστάτης του νησιού της Ρόδου. Γρήγορα μάλιστα η φήμη του ως αγίου απλώθηκε στα Δωδεκάνησα, την Κύπρο, την Κρήτη, τη Χίο, τη Λέσβο, την Πάτρα και τον υπόλοιπο ελληνικό χώρο. Σήμερα, υπάρχουν πολλές εκκλησίες κτισμένες στο όνομά του.

Την παραμονή της εορτής του συνηθίζεται η ετοιμασία ενός νηστίσιμου γλυκίσματος, της φανουρόπιτας.

Το όνομά του προέρχεται από το ρήμα φανερώνω, επειδή η ύπαρξή του «φανερώθηκε» με θαυμαστό τρόπο.Οι πιστοί τον τιμούν για να τους «φανερώνει» χαμένα αντικείμενα ή και χαμένες ελπίδες.