Περισσότερα από 3,8 εκατομμύρια ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στην κλήρωση της 18ης Αυγούστου.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 5, 11, 14, 34, 42 και Τζόκερ το 6.
Για 16η διαδοχική κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ, ενώ ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν νικητές. Επτά δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Μετά το νέο τζακ ποτ, οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας στην κλήρωση της Πέμπτης (20/8) θα μοιραστούν τουλάχιστον 4,1 εκατομμύρια ευρώ.
Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=91JBHnUYLZQ}
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)