Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ - Τουλάχιστον 4,1 εκατ. ευρώ μοιράζει την Πέμπτη (20/8).

Περισσότερα από 3,8 εκατομμύρια ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στην κλήρωση της 18ης Αυγούστου.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 5, 11, 14, 34, 42 και Τζόκερ το 6.

Για 16η διαδοχική κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ, ενώ ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν νικητές. Επτά δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Μετά το νέο τζακ ποτ, οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας στην κλήρωση της Πέμπτης (20/8) θα μοιραστούν τουλάχιστον 4,1 εκατομμύρια ευρώ.

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=91JBHnUYLZQ}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: