Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η κλήρωση του Eurojackpot μόλις έγινε δείτε τους αριθμούς.

Μια ακόμη μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν 22 εκατ. ευρώ είναι: 15, 22, 24, 34 και 42.

Τζόκερ οι αριθμοί: 4 και 7.

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε νέο τζακ ποτ στην 1η κατηγορία, ενώ στη 2τερη (5+1) τα τυχερά δελτία είναι 3.

Στην 3η κατηγορία (5+0) 2 είναι τα τυχερά δελτία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε τον πίνακα κερδών

Υπενθυμίζεται ότι από τις 19:00 που ολοκληρώνεται η κατάθεση δελτίων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των συμμετοχών από το σύνολο των 19 χωρών που συμμετέχουν. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:

α) γίνεται η διεξαγωγή της κλήρωσης

β) προκύπτει η νικήτρια στήλη και

γ) ολοκληρώνεται η διαλογή αποτελεσμάτων