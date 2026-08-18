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Τα αποτελέσματα των αυτοψιών στη Σαλαμίνα και τις άλλες περιοχές που επλήγησαν από φωτιές.

Πέντε κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και άλλα 10 κίτρινα στη Σαλαμίνα, στις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν μετά τη φονική φωτιά, η οποία κόστισε τη ζωή δύο ανθρώπων.

Τα κλιμάκια των μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ολοκλήρωσαν τις αυτοψίες στο Αιάντειο. Εκεί, ελέγχθηκαν 22 κτίρια, από τα οποία τα 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα.

Αναλυτικά:

Κατοικίες: 16 κτίρια, εκ των οποίων 7 πράσινα, 6 κίτρινα και 3 κόκκινα.

Επαγγελματικοί χώροι: 3 κτίρια, εκ των οποίων 3 κίτρινα.

Ιεροί Ναοί - Δημόσια κτίρια: δεν καταγράφηκε πληγέν κτίριο.

Λοιπά κτίρια, όπως αποθήκες, στάβλοι κ.λπ.: 3 κτίρια, εκ των οποίων 1 κίτρινο και 2 κόκκινα.

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427 αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από φωτιές

Μέσα σε μία εβδομάδα τα κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών έκαναν 427 αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από φωτιές, από τις οποίες 151 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και 145 κίτρινα.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων που ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ανά περιοχή είναι:

Δήμοι Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαΐας: 19 αυτοψίες, εκ των οποίων 3 πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο κτίριο.

Δήμος Άργους-Μυκηνών: 14 αυτοψίες, εκ των οποίων 2 πράσινα, 10 κίτρινα και 2 κόκκινα.

Δήμος Θηβαίων: 14 αυτοψίες, εκ των οποίων 1 πράσινο, 6 κίτρινα και 7 κόκκινα.

Δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων: 293 αυτοψίες, εκ των οποίων 93 πράσινα, 89 κίτρινα και 111 κόκκινα.

Δήμοι Αγίου Βασιλείου και Σητείας: 70 αυτοψίες, εκ των οποίων 31 πράσινα, 14 κίτρινα και 25 κόκκινα.

Δήμοι Δελφών και Δωρίδος: 17 αυτοψίες, εκ των οποίων 1 πράσινο, 10 κίτρινα και 6 κόκκινα.

Οι επανέλεγχοι σε κατοικίες: 116 κόκκινες

Παράλληλα, έγιναν 311 επανέλεγχοι κατοικιών, από τις οποίες 116 χαρακτηρίστηκαν κόκκινες και 85 κίτρινες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Δήμοι Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαΐας: 3 κατοικίες - 1 πράσινη και 2 κίτρινες.

Δήμος Άργους-Μυκηνών: 5 κατοικίες - 2 πράσινες, 1 κίτρινη και 2 κόκκινες.

Δήμος Θηβαίων: 4 κατοικίες - 1 πράσινη και 3 κίτρινες.

Δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων: 261 κατοικίες - 92 πράσινες, 68 κίτρινες και 101 κόκκινες.

Δήμοι Αγίου Βασιλείου και Σητείας: 28 κατοικίες - 13 πράσινες, 5 κίτρινες και 10 κόκκινες.

Δήμοι Δελφών και Δωρίδος: 10 κατοικίες - 1 πράσινη, 6 κίτρινες και 3 κόκκινες.

Οι αυτοψίες στην Ανατολική Μάνη

Εξάλλου, συνεχίζονται οι αυτοψίες μετά την πλημμύρα που έπληξε την Ανατολική Μάνη στις 15 Αυγούστου. Στη δημοτική κοινότητα Οιτύλου, τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ πραγματοποίησαν 27 αυτοψίες από τις οποίες 8 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και 12 πράσινα. Στους επαγγελματικούς χώρους καταγράφηκαν 1 κίτρινο και 5 πράσινα κτίρια.

Τέλος, οι αυτοψίες ξεκίνησαν και στην Κασσάνδρα, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 13 Αυγούστου. Έως σήμερα έχουν γίνει εννέα αυτοψίες, από τις οποίες 7 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και 2 πράσινα.

Φωτ.: EUROKINISSI/ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ