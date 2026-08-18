Φωτιά και στον Βόλο, ενεργοποιήθηκε το 112 - Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Κέρκυρα και Θήβα.

Νέα φωτιά ξέσπασε στη Σαλαμίνα, αυτή τη φορά στον Προφήτη Ηλία, για την αντιμετώπιση της οποίας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα.

Η νέα πυρκαγιά έρχεται λίγα 24ωρα μετά τη φονική φωτιά στη Σαλαμίνα, η οποία κόστισε τη ζωή δύο ανθρώπων, ενώ κάηκαν και σπίτια.

Αυτή τη φορά η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Προφήτη Ηλία, σε περιοχή όπου δεν υπάρχουν σπίτια, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Στην περιοχή έσπευσαν 28 πυροσβέστες, με 11 οχήματα, ενώ για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν και δύο ελικόπτερα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2089729164525936819}

Φωτιά τώρα και στον Βόλο, μήνυμα από το 112

Το απόγευμα της Τρίτης εκδηλώθηκε πυρκαγιά και στα Αϊβαλιώτικα Βόλου, σε σημείο με χαμηλή βλάστηση.

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Εκεί επιχειρούν 28 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα. Δύο ελικόπτερα κάνουν ρίψεις νερού.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2089731913883811860}

Το 112 ενεργοποιήθηκε για τη φωτιά στον Βόλο και οι πολίτες κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα. «Πυρκαγιά στην περιοχή Νέες Παγασές της περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα που έλαβαν στα κινητά τους.

{https://x.com/112Greece/status/2089733700963418372}

Οριοθετήθηκαν οι φωτιές σε Κέρκυρα και Θήβα

Στο μεταξύ, οριοθετήθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν τις τελευταίες ώρες στην Κέρκυρα και τη Θήβα.

Στην πρώτη περίπτωση, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Τεμπλόνι και εστάλη μήνυμα από το 112 που καλούσε τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 15ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα, πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στη Θήβα, η φωτιά, που επίσης οριοθετήθηκε, εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και προκάλεσε την κινητοποίηση 22 πυροσβεστών- με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα- δύο αεροσκαφών και ενός ελικοπτέρου.