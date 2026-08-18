Η ηλικιωμένη φέρεται να χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα στο μπαλκόνι του σπιτιού της, με τη φωτιά να επεκτείνεται στη συνέχεια στη δασική έκταση.

Σε αμέλεια ηλικιωμένης γυναίκας φαίνεται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, να αποδίδεται η καταστροφική και φονική πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή 16 Αυγούστου στα Περιστέρια Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η ηλικιωμένη φέρεται να χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα στο μπαλκόνι του σπιτιού της, με τη φωτιά να επεκτείνεται στη συνέχεια στη δασική έκταση.

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής έχουν εντοπίσει το πιθανό σημείο έναρξης της φωτιάς στην οδό Ανδρομάχης, στη ρεματιά όπου εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι οι δύο ηλικιωμένοι, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους.

Στην περιοχή υπάρχουν μόλις δύο κατοικίες, εκ των οποίων η μία ανήκει στη συγκεκριμένη γυναίκα. Η ίδια αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει δώσει διαφορετικές εκδοχές για τις συνθήκες υπό τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά.

Στο σπίτι της βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, αναπτήρες και καρβουνάκια θυμιατού, ευρήματα που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εξετάζεται και το ενδεχόμενο βλάβης στο δίκτυο

Παράλληλα, οι πυροσβέστες συνέλεξαν τμήματα ηλεκτροφόρων καλωδίων από την περιοχή, προκειμένου να αποκλειστεί με τεκμηριωμένο τρόπο το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στο Χαλάνδρι, όπου αναμένεται να εξεταστούν από πραγματογνώμονα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkryj3gljljt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στοιχεία για εμπρησμό στη δεύτερη εστία

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζει, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η δεύτερη φωτιά που εκδηλώθηκε στα Σελίνια, περίπου 20 λεπτά μετά την πρώτη εστία.

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εμπρησμού, καθώς διαθέτουν μαρτυρία κατοίκου που θεωρείται αξιόπιστη.

Ο μάρτυρας φέρεται να είδε ένα σκούρο όχημα να σταματά στην άκρη του δρόμου. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, από το όχημα ο οδηγός ή ο συνοδηγός πέταξε ένα λευκό αντικείμενο και λίγο αργότερα εκδηλώθηκε η φωτιά.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι δύο εστίες και να διαπιστωθεί εάν συνδέονται μεταξύ τους.