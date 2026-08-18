Οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες μεταφέρθηκαν σε μονάδα ανακύκλωσης.

Περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής, καταλαμβάνοντας τμήματα της ακτής και περιορίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων, απομάκρυνε ο Δήμος Πολυγύρου Χαλκιδικής, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από υπαλλήλους του Δήμου, παρουσία του Αντιδημάρχου Βασίλη Φαρδογιάννη, με τη συνδρομή ενός φορτηγού, δύο αγροτικών οχημάτων 4×4 και ενός JCB.

Η ανακοίνωση του Δήμου

Είχε προηγηθεί σχετική ανακοίνωση του Δήμου, με την οποία καλούνταν πολίτες και παραθεριστές να απομακρύνουν ομπρέλες, ξαπλώστρες και κάθε είδους εξοπλισμό που παρέμενε μόνιμα τοποθετημένος στον αιγιαλό και την παραλία. Ωστόσο, αρκετοί δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση, με αποτέλεσμα ο Δήμος να προχωρήσει στην απομάκρυνσή τους.

«Δεν πρόκειται για μια κίνηση αντιπαράθεσης με κανέναν. Είναι μια αυτονόητη παρέμβαση για την προστασία του δημόσιου χώρου και την εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν για όλους. Ο Δήμος θα συνεχίσει τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις όπου απαιτείται, με στόχο οι ακτές του Δήμου Πολυγύρου να παραμένουν καθαρές, ελεύθερες και προσβάσιμες σε κατοίκους και επισκέπτες», επεσήμανε ο κ. Φαρδογιάννης.

Σύμφωνα με την Κτηματική Υπηρεσία, οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που απομακρύνονται με τη συγκεκριμένη διαδικασία αντιμετωπίζονται ως απορρίμματα και, για τον λόγο αυτό, μεταφέρθηκαν σε μονάδα ανακύκλωσης.