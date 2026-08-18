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Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις αργίες για το υπόλοιπο του 2026.

Μετά την επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές και όσο πλησιάζει η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, πολλοί είναι ήδη εκείνοι που κοιτούν τις επόμενες ευκαιρίες για ξεκούραση και μικρές αποδράσεις.

Το ημερολόγιο του 2026 έχει πλέον αφήσει πίσω του το μεγαλύτερο μέρος των αργιών, όμως απομένουν τρεις σημαντικές ημερομηνίες, με την πρώτη να έρχεται στα τέλη Οκτωβρίου και τις δύο επόμενες να ακολουθούν την περίοδο των Χριστουγέννων.

Οκτώβριος

28η Οκτωβρίου – Τετάρτη 28 Οκτωβρίου: Η επέτειος του «Όχι» αποτελεί την επόμενη μεγάλη αργία του έτους.

Δεκέμβριος

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Χριστούγεννα – Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου: Η ημέρα των Χριστουγέννων πέφτει Παρασκευή, δημιουργώντας ευκαιρία για ένα ξεκούραστο εορταστικό τριήμερο.

Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων – Σάββατο 26 Δεκεμβρίου: Η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων ακολουθεί το Σάββατο.

Σχολικό ημερολόγιο 2026-2027

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν ήδη στραμμένο το βλέμμα στις σχολικές αργίες και τις διακοπές.

Επέτειος του Πολυτεχνείου: Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά: Τα σχολεία αναμένεται να κλείσουν την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου και να επιστρέψουν στις τάξεις την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου.

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 15 Μαρτίου.

25η Μαρτίου: Πέμπτη 25 Μαρτίου.

Πάσχα: Οι μαθητικές διακοπές ξεκινούν τη Μεγάλη Δευτέρα 27 Απριλίου και διαρκούν έως και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής.

Εργατική Πρωτομαγιά: Συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο, ενώ η υποχρεωτική αργία μεταφέρεται θεσμικά στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 4 Μαΐου. Συνεπώς, το Πάσχα δημιουργείται 4ημερο ξεκούρασης για τους εργαζόμενους δεδομένου πως, η Δευτέρα του Πάσχα είναι αργία και η Τρίτη του Πάσχα επίσης θα είναι αργια καθώς εκεί θα μεταφερθεί η Πρωτομαγιά.

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 21 Ιουνίου.