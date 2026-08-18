Το σκυλί τραυμάτισε το παιδάκι στην περιοχή του προσώπου και πιο συγκεκριμένα στο μάγουλο.

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα 7χρονο κοριτσάκι, που δέχθηκε επίθεση από σκυλί. Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή σε περιοχή της Μεσαράς.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Το κοριτσάκι με τον 43χρονο πατέρα του φέρεται να είχαν κάνει επίσκεψη στο σπίτι ενός 34χρονου οικογενειακού φίλου και ιδιοκτήτη του σκύλου.

Άγνωστο πως το 7χρονο παιδί δέχθηκε επίθεση από το σκυλί, που το τραυμάτισε στην περιοχή του προσώπου και πιο συγκεκριμένα στο μάγουλο.

Άμεσα έγινε η μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και από εκεί κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ συνελήφθησαν τόσο ο ιδιοκτήτης του σκυλιού όσο και ο πατέρας του παιδιού.