Κενά στον συντονισμό των εναέριων μέσων και κρίσιμες πληροφορίες που ενδέχεται να μην έφτασαν ποτέ στα πληρώματα μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα αποκαλύπτει νέα στοιχεία.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το δυστύχημα της 2ας Αυγούστου, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα στην περιοχή της Ψάθας, την ώρα που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που είχε επεκταθεί από τη Βοιωτία έως τη Δυτική Αττική.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, την οποία χειρίζεται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έχουν ήδη ληφθεί τουλάχιστον 15 καταθέσεις. Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν κληθεί να δώσουν στοιχεία είναι επιτελείς, πυροσβέστες και κάτοικοι της περιοχής.

Καταθέσεις έχουν δώσει επίσης ο Βρετανός κυβερνήτης του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που επέβαινε στο ίδιο αεροσκάφος, το οποίο κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια μετά τη σύγκρουση.

«Δεν είχαμε οπτική επαφή»

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής υποστηρίζουν ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο με το οποίο τελικά συγκρούστηκαν.

Όπως φέρεται να ανέφεραν, τη στιγμή της πρόσκρουσης θεώρησαν ότι πιθανότατα είχαν παρασύρει καλώδια ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι ακολουθούσαν ένα άλλο ελικόπτερο που πετούσε μπροστά τους και ότι επιχειρούσαν στο πλαίσιο σχηματισμού.

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Το βασικό ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι Αρχές είναι εάν τα πληρώματα είχαν ενημερωθεί για την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου και, κυρίως, πότε έγινε αυτή η ενημέρωση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει αναφορά ότι το τρίτο ελικόπτερο είχε ενημερώσει τον ευρύτερο σχηματισμό πως βρισκόταν στην περιοχή. Ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο πότε ακριβώς μεταδόθηκε η συγκεκριμένη πληροφορία και εάν έφτασε στους κυβερνήτες των δύο ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν.

Στο επίκεντρο το κρίσιμο 15λεπτο

Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα φαίνεται να έχει το περίπου 15λεπτο που προηγήθηκε της σύγκρουσης.

Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο επίγειος συντονιστής, ο οποίος φέρεται να ήταν υψηλόβαθμος αξιωματικός της Πυροσβεστικής, χρειάστηκε να αποχωρήσει από τη διαδικασία συντονισμού, καθώς υπήρξε αναζωπύρωση της φωτιάς στο έδαφος.

Ο συντονισμός φέρεται τότε να πέρασε σε εναέριο συντονιστή, ο οποίος βρισκόταν σε ελικόπτερο. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, ο εναέριος συντονιστής δεν βρισκόταν στην περιοχή της Ψάθας, αλλά αρκετά χιλιόμετρα μακριά, στην περιοχή των Φυλών.

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Το συγκεκριμένο στοιχείο βρίσκεται υπό διερεύνηση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και σε ποιον βαθμό επηρέασε την εικόνα που υπήρχε εκείνη τη στιγμή για τις θέσεις και τις κινήσεις των εναέριων μέσων που επιχειρούσαν στην περιοχή.

Εξετάζουν τις συνομιλίες πριν από τη σύγκρουση

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει πλέον τα ηχητικά ντοκουμέντα και οι καταγεγραμμένες συνομιλίες μεταξύ των επιτελών και των πληρωμάτων των ελικοπτέρων.

Οι ερευνητές επιχειρούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς ειπώθηκε πριν από τη σύγκρουση, ποιες οδηγίες δόθηκαν, εάν υπήρξαν προειδοποιήσεις για την παρουσία άλλων ελικοπτέρων και αν καταγράφηκε οποιοδήποτε κενό στην επικοινωνία ή στον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Παράλληλα, τα συντρίμμια του ελικοπτέρου έχουν μεταφερθεί στο Τατόι, όπου αναμένεται να εξεταστούν από εμπειρογνώμονες και πραγματογνώμονες.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό την κατάσταση που επικρατούσε στον αέρα πριν από τη μοιραία σύγκρουση και να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν λάθη, παραλείψεις ή προβλήματα στον συντονισμό των εναέριων μέσων.