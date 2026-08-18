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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα το βράδυ της Δευτέρας στη Βούλα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ στη Βούλα, με έναν 39χρονο μοτοσικλετιστή να τραυματίζεται σοβαρά και να νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο Βούλας.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 21:30, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οδηγός ταξί επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή, με αποτέλεσμα να παρασύρει τον 39χρονο αναβάτη.

Ο μοτοσικλετιστής κινούνταν στο ρεύμα προς Γλυφάδα όταν φέρεται να συγκρούστηκε με το ταξί και να βρέθηκε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου παραμένει νοσηλευόμενος σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη.

Συνελήφθη ο οδηγός του ταξί

Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη από τις Αρχές και αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, καθώς και για επικίνδυνη οδήγηση.

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Παράλληλα, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ήταν αρνητικό.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.