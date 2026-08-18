Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα νότια πελάγη δυτικοί έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 ως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.