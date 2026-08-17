Η γυναίκα που οδηγούσε το ΙΧ αυτοκίνητο είναι καλά στην υγεία της.

Στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας μια 26χρονη γυναίκα μετά από τροχαίο έξω από την Αλίαρτο.

Σύμφωνα με το tvstar, το τροχαίο έγινε στον αγροτικό δρόμο μεταξύ Αλιάρτου και Ορχομενού με το αυτοκίνητο να καταλήγει ανάποδα και μέσα σε ποτάμι.

Στην περιοχή, ωστόσο, βρίσκονται πολλοί αγρότες στις καλλιέργειές τους και έγινε γρήγορα αντιληπτή, ενώ στο σημείο έσπευσαν η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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