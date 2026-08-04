Οι στιγμές που η φωτιά κατακαίει τις νότιες πλαγιές του Κιθαιρώνα και κυρίως την πανέμορφη περιοχή του Πόρτο Γερμενού με συγκλονιστικά μεγάλη ισχύ, το ξημέρωμα της 1ης Αυγούστου.

Τις συγκλονιστικές στιγμές της φωτιάς στον Κιθαιρώνα κατέγραψε βίντεο από το σημείο.

Η κάμερα που εγκατέστησε στο σημείο ο Σύλλογος Ε.ΡΑ.ΔΙΚ. και φίλοι του απεικονίζει ένα σχεδόν τρομακτικό timelapse βίντεο από την πύρινη λαίλαπα που έπληξε τον Κιθαιρώνα.

Σε ανάρτησή του ο σύλλογος παράθεσε το βίντεο και έγραψε στη λεζάντα πως «όταν ο Σύλλογος Ε.ΡΑ.ΔΙΚ. και φίλοι του προσέφεραν προσωπικό χρόνο και χρήματα για την εγκατάσταση της κάμερας και μετεωρολογικού σταθμού στην κορυφή του Κιθαιρώνα, δεν φανταζόμασταν πως θα χρησιμοποιούσαμε αυτά τα μέσα για καταγραφή ενός τέτοιου καταστροφικού, θανατηφόρου και απελπιστικού γεγονότος.

»Στο παρακάτω timelapse βλέπουμε την πυρκαγιά να κατακαίει τις νότιες πλαγιές του Κιθαιρώνα και κυρίως την πανέμορφη περιοχή του Πόρτο Γερμενού με συγκλονιστικά μεγάλη ισχύ, το ξημέρωμα της 1ης Αυγούστου. Φλόγες δεκάδων μέτρων, κανένας απολύτως έλεγχος και ισοπεδωτικό κάψιμο χιλιάδων στρεμμάτων μέσα σε λίγες ώρες. Το νέφος της πυρκαγιάς είναι τόσο έντονο, που καταφέρνει και σχηματίζει μικρά ή και μεγαλύτερα νέφη pyrocumulus.

»Μία πυρκαγιά που ξεκίνησε στην πολύπαθη νότια Βοιωτία και έφτασε ως σχεδόν τον Σαρωνικό κόλπο, για να τερματίσει κυρίως σε ήδη καμένες εκτάσεις, θάλασσα ή εκτάσεις με πολύ λιγότερη καύσιμη ύλη».

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