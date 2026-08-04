Ο καιρός μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται τις επόμενες μέρες, με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι την Τετάρτη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 στα κεντρικά, τους 29 με 35 στα βόρεια και τους 32 στα νότια.

Στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιωτικά ανατολικά από 29 έως και 33 βαθμούς.



Τις επόμενες μέρες θα έχουμε αρκετή ζέστη ειδικά στις κλειστές και περινές περιοχές, ενώ η τάση για τον Δεκαπενταύγουστο είναι να έχουμε κάποιες βροχές μόνο στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας και την Ήπειρο.

Ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

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