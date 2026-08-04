«Περίμενα να σβήσει η φωτιά στο ελικόπτερο και κατά την εξέταση διαπίστωσα ότι ήταν νεκροί» δήλωσε ο γιατρός Γιώργος Ντούλας.

Τα συγκλονιστικά λεπτά που έζησε ο γιατρός Γιώργος Ντούλας στην Ψάθα αμέσως μετά την συντριβή των δύο ελικοπτέρων περιέγραψε στην ΕΡΤ.

Όπως είπε ο Γιώργος Ντούλας, «περίμενα οι πυροσβέστες να σβήσουν την φωτιά στο ελικόπτερο και αμέσως μετά διαπίστωσα ότι δεν είχαν τις αισθήσεις τους».

Ο κ. Ντούλας τόνισε ότι τηρήθηκαν όλα τα στρατιωτικά πρωτόκολλα και τόνισε ότι το αποτύπωμα είναι πικρό. «Είναι το δεύτερο παγκόσμιο συμβάν που συγκρούονται δύο ελικόπτερα στο πεδίο της φωτιάς».

Ο ιπτάμενος γιατρός και χειρουργός που ήταν ο πρώτος που έφτασε στο σημείο της συντριβής. «Βρισκόμασταν στη διασταύρωση του δρόμου Ψάθας προς Πόρτο Γερμενό είδαμε σε πραγματικό χρόνο τη σύγκρουση στον αέρα. Ειδοποιηθήκαμε ότι πρέπει να σπεύσουμε. Συναντηθήκαμε με τους πυροσβέστες λίγα μέτρα από το σημείο που είχε πέσει το ελικόπτερο κάθετα. Οι συνάδελφοι έριχναν νερό για να κατευνάσουν τη φωτιά ώστε να μπω μέσα για να απεγκλωβίσω τους πιλότους , δεν είχα εικόνα πού ακριβώς ήταν γιατί είχε καπνό και τα τοξικά αέρια που βγαίναν λόγω της καύσης της ατράκτου και των καυσίμων, είναι πολύ επικίνδυνα, προκαλούν θερμικό έγκαυμα».

«Από τη στιγμή μετά την εξέταση, μετά την εκτίμηση που έκανα στους ανθρώπους που δυστυχώς οι δύο πιλότοι μας είχαν καταλήξει, έφερε η πυροσβεστική με το ειδικό λεωφορειάκι της που είχε απεγκλωβίσει τους πιλότους από το πρώτο ελικόπτερο, το πάνω ελικόπτερο δηλαδή, που ήταν πιο ομαλή προσγείωση και δεν είχε γίνει έκρηξη στον αέρα».

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Πρόσθεσε πως έγινε διπλή έκρηξη, «ούτως η άλλως εμείς το γνωρίζαμε. Εγώ το γνώριζα από κάτω γιατί ο ήχος που άκουσα της έκρηξης ήταν διπλή έκρηξη. Έγινε η πρώτη έκρηξη που την είδαμε όλοι αργότερα και η δεύτερη μετά από 3 - 4 δευτερόλεπτα που σημαίνει ότι έγινε κρούση, ήρθαν με το βανάκι πιο κοντά σε μένα. Με ενημέρωσαν απάνω στην κατάστασή τους και έσπευσα κι εγώ να εκτιμήσω την κατάστασή τους, να τους δώσω τις πρώτες βοήθειες, πολυτραυματίες και οι δύο, δεν θα ήθελα να μπω πιο πολύ σε προσωπικά δεδομένα, θα ενημερωθείτε από την από το νοσοκομείο 251, από τους συναδέλφους».

Η στιγμή της σύγκρουσης των ελικοπτέρων

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Τόνισε ότι το ΕΚΑΒ ήρθε γρήγορα, «η αστυνομία μας βοήθησε πάρα - πάρα πολύ, ανοίγοντας τους δρόμους, ρυθμίζοντας την κυκλοφορία» και διευκρίνισε πως έφυγαν κατευθείαν «για το νοσοκομείο για το 251, αλλά σε τυχόν περίπτωση να το τονίσω και αυτό, αυτά είναι τα πρωτόκολλα των καταστροφών, σε τυχόν περίπτωση που υπήρξε υπήρξε κάποια επιπλοκή, θα σταματούσαμε στο Θριάσιο ή στο Αττικό, όπως και είχαμε ενημερωθεί πολύ σωστά και είχαμε ενημερώσει αλλά και είχαμε ενημερωθεί από το Συντονιστικό Κέντρο του Υπουργείου Υγείας και από από το Συντονιστικό Κέντρο της Πολιτικής Προστασίας και το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ. Ήμασταν σε άμεση επικοινωνία συνέχεια».

Κλείνοντας ο κ. Ντούλας επισήμανε πως «όλα τα πρωτόκολλα στηρίζονται πάνω σε στρατιωτικά πρωτόκολλα και σε αρχές, γνωρίζοντας όλοι και αφού έχουμε εκπαιδευτεί τόσα χρόνια και οι ασκήσεις, οι επαναληπτικές ασκήσεις που γίνονται κάθε χρόνο, μπορούμε άμεσα να συνεννοηθούμε το ταχύτερο δυνατό ώστε να έχουμε το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα».

Ντοκουμέντα από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων

Νέο φωτογραφικό υλικό από το δυστύχημα με τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας δόθηκε στη δημοσιότητα, καταγράφοντας τις πρώτες στιγμές μετά τη συντριβή του ενός αεροσκάφους, λίγο πριν αυτό παραδοθεί στις φλόγες.

Στις εικόνες που εξασφάλισε το ERTnews και ο δημοσιογράφος Γιώργος Γεραφέντης διακρίνεται το ελικόπτερο που συνετρίβη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αεροπυρόσβεσης. Από το συγκεκριμένο ελικόπτερο κατάφεραν να απεγκλωβιστούν εγκαίρως ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος-μεταφραστής, οι οποίοι απομακρύνθηκαν λίγα λεπτά πριν το αεροσκάφος τυλιχθεί στις φλόγες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkg9fgqow7jt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δύο νεκροί και δύο τραυματίες από τη σύγκρουση

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στις 2 Αυγούστου 2026, όταν δύο ελικόπτερα τύπου Bell AB-214 ST, που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική, συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής, που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο. Αντίθετα, το πλήρωμα του δεύτερου αεροσκάφους διασώθηκε, με τον Βρετανό πιλότο και τον Έλληνα μεταφραστή να νοσηλεύονται με ορθοπεδικά τραύματα, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Η ΔΑΟΕ ανέλαβε την προανάκριση

Η διερεύνηση της υπόθεσης έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αστυνομικές αρχές θα εξετάσουν κάθε πιθανό παράγοντα που οδήγησε στη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, ενώ μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης η σχετική δικογραφία θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να οριστούν τρεις πραγματογνώμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι θα συντάξουν τεχνικές εκθέσεις. Παράλληλα θα ληφθούν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ θα αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο φωτογραφικό, βιντεοληπτικό και άλλο αποδεικτικό υλικό.

Αυτοψία στην περιοχή με τη χρήση drone

Την ίδια ώρα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με επικεφαλής τον διευθυντή της υπηρεσίας και εξειδικευμένα στελέχη, πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο της συντριβής.

Για την ακριβέστερη χαρτογράφηση της περιοχής χρησιμοποιήθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο κατέγραψε εναέριες εικόνες υψηλής ανάλυσης τόσο του σημείου πρόσκρουσης όσο και της ευρύτερης περιοχής.

Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα ενσωματωθεί στη δικογραφία, ενώ θα αποσταλεί συμπληρωματικά και στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της Βοιωτίας.

Ποιος είναι αρμόδιος για τη διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η διερεύνηση του αεροπορικού σκέλους του δυστυχήματος δεν υπάγεται στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καθώς τα δύο ελικόπτερα φέρουν αμερικανικό νηολόγιο.

Για τον λόγο αυτό, αρμόδια αρχή είναι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών (FAA), η οποία έχει ήδη ενημερωθεί από την εταιρεία McDermond, που έχει μισθώσει τα ελικόπτερα στο ελληνικό Δημόσιο, και έχει ξεκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησης.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι, μολονότι ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ δεν έχει την κύρια αρμοδιότητα στην υπόθεση, η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και τη συνδρομή του, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο κατά την εξέλιξη της έρευνας.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε πολλαπλά επίπεδα, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της σύγκρουσης, να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ευθύνες.





