Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του γιου του άνδρα, η σορός του οποίου εντοπίστηκε σε καταψύκτη στον Μυστρά.

Ανακοίνωση για τον νεκρό άνδρα που εντοπίστηκε στον καταψύκτη ξενοδοχείου στον Μυστρά το απόγευμα της Τρίτης, εξέδωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, για το περιστατικό συνελήφθη ο γιος του επειδή απέκρυψε τον θάνατο του πατέρα του.

Όπως αναφέρει η αστυνομία «συνελήφθη σήμερα (4.8.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Σπάρτης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 55χρονος Έλληνας, στο πλαίσιο διερεύνησης της απουσίας του 90χρονου πατέρα του και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο του 90χρονου, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή του».

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Παρουσία δικαστικού λειτουργού ακολούθησε έρευνα των αρχών, σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας, ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο του οποίου «βρέθηκε εντός καταψύκτη σορός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο».

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Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα αεροβόλο πιστόλι. Στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής της σορού. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

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Ο 55χρονος ισχυρίστηκε αρχικά ψευδώς ότι ήταν στην Αθήνα ενώ η αστυνομία τον εντόπισε στον Μυστρά. Στους αστυνομικούς ομολόγησε πως διατηρούσε τον πατέρα του στον καταψύκτη 2,5 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες και αναμένονται οι απαντήσεις από τον ιατροδικαστή για τα αίτια θανάτου του 90χρονου άνδρα.

Πώς εντοπίστηκε η σορός

Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι της Τρίτης οι Αρχές στον Μυστρά έκαναν μία μακάβρια ανακάλυψη, όταν σε έρευνα εντόπισαν τη σορό του άνδρα σε καταψύκτη.

Όλα ξεκίνησαν σύμφωνα με το Notospress, μετά από καταγγελία που έγινε για το κλειστό ξενοδοχείο στον Μυστρά. Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα και διαπίστωσε πως ο νεκρός άνδρας, δάσκαλος στο επάγγελμα δεν είχε δηλωθεί νεκρός στα δημοτολόγια της Κυνουρίας. Στη συνέχεια οι αρχές κάλεσαν τον γιο στο αστυνομικό τμήμα και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τον οδήγησαν στο ξενοδοχείο όπου μετά από έρευνα εντόπισαν στο υπόγειο του ξενοδοχείου μέσα σε καταψύκτη, τον νεκρό άνδρα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο 55χρονος δεν άφηνε κανέναν να μπαίνει ούτε καν στην αυλή του ξενοδοχείου ενώ ο πατέρας του είχε να δώσει σημεία ζωής περίπου 4 με 5 χρόνια, χρονική περίοδος που συνάδει με τις πρώτες εικασίες για τον χρόνο που βρισκόταν στον καταψύκτη η σορός.