Οι έρευνες στις φυλακές έγιναν σε κρατουμένους που εκτίουν ποινές για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και άλλα αδικήματα.

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (04/08) στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Άμφισσας και Μαλανδρίνου, στο πλαίσιο των ελέγχων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εντός των φυλακών.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ, καθώς και στελεχών των Υποδιευθύνσεων Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

Παρουσία δικαστικού λειτουργού πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε θάλαμο και κελί κρατουμένων που εκτίουν ποινές για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και άλλα αδικήματα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στην κατοχή αλλοδαπού κρατουμένου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 28 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί βρήκαν συνολικά έξι κινητά τηλέφωνα, εκ των οποίων τα πέντε βρίσκονταν στην κατοχή κρατουμένων, ενώ το έκτο εντοπίστηκε σε εξωτερικό χώρο του σωφρονιστικού καταστήματος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά πέντε έγκλειστοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών υπηρεσιών συνεχίζονται.