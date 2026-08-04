Στα τέλη του μήνα δηλαδή θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα διπλό εντυπωσιακό ουράνιο σκηνικό καθώς η Πανσέληνος του Αυγούστου θα συμπέσει με μερική έκλειψη Σελήνης.

Ο φετινός Αύγουστος θα μας αποχαιρετήσει με ένα διπλό θέαμα που δεν θα αφήσει ασυγκίνητο κανέναν λάτρη των ουράνιων φαινομένων. Η ημερομηνία κλειδί είναι η Παρασκευή 28 Αυγούστου όπου θα λάβουν χώρα τόσο η καθιερωμένη Πανσέληνος ενώ θα απολαύσουμε και μια μερική έκλειψη Σελήνης που θα είναι ορατή από την χώρα μας.

Στα τέλη του μήνα δηλαδή θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα διπλό εντυπωσιακό ουράνιο σκηνικό καθώς η Πανσέληνος του Αυγούστου θα συμπέσει με μερική έκλειψη Σελήνης. Το φαινόμενο της μερικής έκλειψης θα εξελιχθεί όταν η Γη βρεθεί ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, με αποτέλεσμα ένα μέρος του σεληνιακού δίσκου να εισέλθει στη σκιά της Γης. Σε αντίθεση με μια ολική έκλειψη, όπου η Σελήνη καλύπτεται πλήρως από τη σκιά του πλανήτη μας, στη μερική έκλειψη μόνο ένα τμήμα της θα σκοτεινιάσει, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εικόνα στον νυχτερινό ουρανό. Το φαινόμενο θα είναι ορατό με γυμνό μάτι, χωρίς να απαιτείται ειδικός εξοπλισμός. Όσοι χρησιμοποιήσουν κιάλια ή τηλεσκόπιο θα μπορέσουν να διακρίνουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το όριο ανάμεσα στο φωτεινό και το σκοτεινό τμήμα της Σελήνης, καθώς η σκιά της Γης θα «καταπίνει» σταδιακά μέρος του δίσκου της.

Η μαγεία της πανσελήνου του Αυγούστου συναντά την λάμψη της μερικής έκλειψης Σελήνης

Η έκλειψη θα συμπέσει με την Πανσέληνο του Οξύρρυχου όπως είναι γνωστή η πανσέληνος του Αυγούστου. Η ονομασία προέρχεται από τους ιθαγενείς λαούς της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι είχαν συνδέσει την εποχή αυτή με την αφθονία των οξυρρύγχων στα ποτάμια και τις λίμνες. Οι παρατηρητές θα έχουν, παράλληλα, την ευκαιρία να απολαύσουν το χαρακτηριστικό πορτοκαλοκόκκινο χρώμα της Σελήνης κατά την ανατολή της. Η θερμή αυτή απόχρωση οφείλεται στο γεγονός ότι το φως της διασχίζει μεγαλύτερο στρώμα της γήινης ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα να διασκορπίζονται περισσότερο τα μπλε μήκη κύματος και να κυριαρχούν οι κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις. Η μερική έκλειψη της 28ης Αυγούστου αποτελεί το σημαντικότερο ουράνιο γεγονός που θα είναι ορατό από την Ελλάδα μέσα στον μήνα, καθώς η ολική έκλειψη Ηλίου της 12ης Αυγούστου δεν θα είναι ορατή από τη χώρα μας. Με καθαρό ουρανό και μακριά από έντονη φωτορύπανση, η τελευταία πανσέληνος του καλοκαιριού μαζί με την μερική έκλειψη Σελήνης αναμένεται να χαρίσει μοναδικές εικόνες και να αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαιρία για παρατήρηση και φωτογράφιση του νυχτερινού ουρανού.