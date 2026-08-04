Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτλου «η πραγματική μάχη απέναντι στην ερημοποίηση αρχίζει την επόμενη ημέρα της φωτιάς, και είναι μια μάχη που δεν έχουμε το περιθώριο να χάσουμε»

Τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και την αυξανόμενη απειλή της ερημοποίησης στην Ελλάδα κρούει ο ευρωβουλευτής Σάκης Αρναούτογλου, με αφορμή τη νέα επιστημονική έκθεση του Joint Research Centre (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως επισημαίνει, η έκθεση αποκαλύπτει ότι το 36% της ελληνικής επικράτειας βρίσκεται ήδη υπό συνθήκες ερημοποίησης, κατατάσσοντας τη χώρα στην τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από την Ισπανία (53%) και την Κύπρο (45%). Μάλιστα διευκρινίζει ότι η ερημοποίηση δεν σημαίνει πως οι περιοχές μετατρέπονται ξαφνικά σε έρημο. Όπως τονίζει «σε ένα πολύ σημαντικό τμήμα της χώρας η ξηρασία συνδυάζεται ήδη με υποβάθμιση της γης. Είναι ένα προειδοποιητικό μήνυμα για τη γεωργία, τους υδάτινους πόρους, τα δάση, τη βιοποικιλότητα και τη δυνατότητα πολλών περιοχών να παραμείνουν παραγωγικές και κατοικήσιμες τα επόμενα χρόνια.»

Και συνεχίζοντας τονίζει ότι «Όταν οι πυρκαγιές επαναλαμβάνονται στην ίδια περιοχή και ακολουθούνται από μεγάλα διαστήματα ξηρασίας, η προσωρινή καταστροφή μπορεί να εξελιχθεί σε μόνιμη υποβάθμιση της γης. Τότε η ερημοποίηση παύει να είναι μια θεωρητική έννοια και αποκτά άμεσες συνέπειες στην αγροτική παραγωγή, στο διαθέσιμο νερό, στην οικονομία και τελικά στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.»

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περίπου το 15% της έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ήδη ξηρές περιοχές, ενώ η ερημοποίηση επηρεάζει περίπου 530.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και σχεδόν 42 εκατομμύρια πολίτες. Παράλληλα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τις επόμενες δεκαετίες ακόμη μεγαλύτερες εκτάσεις της Ευρώπης ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αυξημένο κίνδυνο.

«Η πραγματική μάχη απέναντι στην ερημοποίηση αρχίζει την επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς. Και αυτή είναι μια μάχη που δεν έχουμε το περιθώριο να χάσουμε», καταλήγει ο Σάκης Αρναούτογλου

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Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου

Η ερημοποίηση δεν αρχίζει όταν εμφανιστεί η έρημος. Η νέα επιστημονική έκθεση του Joint Research Centre της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε χθες, στις 3 Αυγούστου 2026, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη δοκιμάζεται ξανά από μεγάλες πυρκαγιές. Δεν πρόκειται για μία ακόμη επιστημονική μελέτη. Είναι μια σοβαρή υπενθύμιση ότι οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης δεν σταματούν όταν σβήσουν οι τελευταίες φλόγες.

Η ερημοποίηση δεν σημαίνει ότι μια περιοχή μετατρέπεται ξαφνικά σε έρημο. Είναι η σταδιακή υποβάθμιση της γης στις ξηρές περιοχές, όταν το έδαφος χάνει τη γονιμότητα, τη βλάστηση, την ικανότητά του να συγκρατεί νερό και τελικά τη δυνατότητα να στηρίζει τη γεωργία, τα οικοσυστήματα και τις τοπικές κοινωνίες.

Τα στοιχεία για την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Σύμφωνα με την έκθεση, το 36% της έκτασης της χώρας βρίσκεται υπό συνθήκες ερημοποίησης. Πρόκειται για το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την Ισπανία με 53% και την Κύπρο με 45%.

Αυτό δεν σημαίνει ότι περισσότερο από το ένα τρίτο της Ελλάδας έχει γίνει έρημος. Σημαίνει όμως ότι σε ένα πολύ σημαντικό τμήμα της χώρας η ξηρασία συνδυάζεται ήδη με υποβάθμιση της γης. Είναι ένα προειδοποιητικό μήνυμα για τη γεωργία, τους υδάτινους πόρους, τα δάση, τη βιοποικιλότητα και τη δυνατότητα πολλών περιοχών να παραμείνουν παραγωγικές και κατοικήσιμες τα επόμενα χρόνια.

Οι εικόνες των τελευταίων ημερών από τις πυρκαγιές συγκλονίζουν όλους μας. Όμως η πραγματική δοκιμασία για μια καμένη περιοχή αρχίζει όταν οι κάμερες απομακρυνθούν. Τότε το έδαφος μένει γυμνό και εκτεθειμένο στον ήλιο, στον άνεμο και στις έντονες βροχοπτώσεις. Η διάβρωση επιταχύνεται, το νερό συγκρατείται δυσκολότερα και η φυσική αναγέννηση γίνεται πιο αργή και πιο αβέβαιη.

Όταν οι πυρκαγιές επαναλαμβάνονται στην ίδια περιοχή και ακολουθούνται από μεγάλα διαστήματα ξηρασίας, η προσωρινή καταστροφή μπορεί να εξελιχθεί σε μόνιμη υποβάθμιση της γης. Τότε η ερημοποίηση παύει να είναι μια θεωρητική έννοια και αποκτά άμεσες συνέπειες στην αγροτική παραγωγή, στο διαθέσιμο νερό, στην οικονομία και τελικά στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Γι’ αυτό η αντιμετώπιση των πυρκαγιών δεν μπορεί να εξαντλείται στην κατάσβεση. Η πρόληψη, η σωστή διαχείριση των δασών, η προστασία του εδάφους, η συγκράτηση των υδάτων και η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων αποτελούν εξίσου σημαντικά μέρη της ίδιας προσπάθειας.

Ως Ευρωβουλευτής έχω αναδείξει επανειλημμένα την ανάγκη να περάσουμε από την απλή κατάσβεση στην ουσιαστική πρόληψη. Τον Σεπτέμβριο του 2025, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, έθεσα το ζήτημα της ανεπαρκούς αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων για την πρόληψη των πυρκαγιών και τόνισα ότι η πρόληψη αποτελεί δημόσιο αγαθό και δεν μπορεί να μεταφέρεται ως οικονομικό βάρος στους πολίτες και στις αγροτικές οικογένειες. Τον Ιούνιο του 2026 διοργάνωσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδική εκδήλωση για την ενεργή διαχείριση των δασών, τη μείωση της καύσιμης ύλης, την αξιοποίηση της βιομάζας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών, με παραδείγματα από την Αττική, την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, μέσα από τις παρεμβάσεις και τις τροπολογίες μου έχω στηρίξει την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, των Δήμων και των Περιφερειών στην πρόληψη και στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Η νέα έκθεση του Joint Research Centre επιβεβαιώνει ότι η προστασία των δασών, του εδάφους και των υδάτων αποτελούν μέρη της ίδιας μάχης απέναντι στην κλιματική κρίση.

Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι ξηρές περιοχές καλύπτουν ήδη περίπου το 15 τοις εκατό της επικράτειας, ενώ η ερημοποίηση επηρεάζει περίπου 530.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και σχεδόν 42 εκατομμύρια ανθρώπους. Η έκθεση προειδοποιεί επίσης ότι μέχρι την περίοδο 2021 έως 2040 ακόμη μεγαλύτερες περιοχές της Ευρώπης ενδέχεται να βρεθούν σε αυξημένο κίνδυνο. Οι χάρτες δεν σβήνουν τις φωτιές. Μπορούν όμως να μας δείξουν τι κινδυνεύουμε να χάσουμε, αν συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε κάθε πυρκαγιά ως ένα μεμονωμένο γεγονός και όχι ως μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης πρόκλησης που αφορά την Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη. Η πραγματική μάχη απέναντι στην ερημοποίηση αρχίζει την επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς. Και αυτή είναι μια μάχη που δεν έχουμε το περιθώριο να χάσουμε.

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