Καμπανάκι κινδύνου για τα μέτρα ασφαλείας κρούει, μετά την φωτιά στο υπόγειο του δικαστικού Μεγάρου Πειραιά ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών.

Άμεση ήταν επέμβαση της Πυροσβεστικής στη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε υπόγειο εργοταξίου του Δικαστικού Μεγάρου του Πειραιά.

Η επέμβαση των δυνάμεων της πυροσβεστικής ήταν σωτήρια καθώς στον χώρο εγκλωβίστηκαν εκατοντάδες εργαζόμενοι δίπλα σε εύφλεκτα υλικά και φιάλες υγραερίου που θα μπορούσαν να μετατρέψουν τον χώρο σε «πυριτιδαποθήκη».

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Cpt. Γιώργος Βάλλης, «η αστραπιαία κινητοποίηση και η αυτοθυσία των πυροσβεστών απέτρεψαν μια ανείπωτη τραγωδία στο μεγαλύτερο εργοτάξιο της πόλης, σώζοντας εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές μέσα σε λίγα λεπτά».

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Ο κ. Βάλλης σημείωσε ακόμα πως το περιστατικό αυτό ωστόσο είναι ένα καμπανάκι κινδύνου για τα μέτρα ασφαλείας. Τόνισε χαρακτηριστικά πως όταν διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές, η πρόληψη και τα αυστηρά πρωτόκολλα δεν είναι πολυτέλεια αλλά ζήτημα επιβίωσης. Στόχος παραμένει η μηδενική ανοχή σε εκπτώσεις ασφαλείας, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα».

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Η φωτιά στον Πειραιά

Η φωτιάεκδηλώθηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε υπόγειο χώρο στη συμβολή των οδών Μεθώνης και Φωκίωνος, στον Πειραιά. Στο σημείο έσπευσαν γαι την κατάσβεση 15 πυροσβέστες με πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συμμετείχαν και εθελοντές. Η φωτιά ξέσπασε σε υπόγειο εργοταξίου του Δικαστικού Μεγάρου.