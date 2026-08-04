Μεταξύ των όρων περιλαμβάνονται η απαγόρευση επιστροφής στα Βορίζια και γενικότερα στην περιοχή του Δήμου Φαιστού.

Ελεύθερα με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν το πρωί της Τρίτης (04/08) τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, έπειτα από σχετικό βούλευμα της Εισαγγελίας Ρεθύμνου. Πρόκειται για τον γαμπρό, τον ανιψιό και τον αδελφό του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2025 στα Βορίζια.

Οι τρεις βρίσκονταν ήδη προσωρινά κρατούμενοι για διαφορετική ποινική υπόθεση που αφορά ζωοκλοπές, ενώ παράλληλα είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με κατηγορίες που σχετίζονται με την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Το συγκεκριμένο περιστατικό φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για την αιματηρή συμπλοκή κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους ο Φανούρης Καργάκης και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Πρόσφατα είχαν δώσει εξηγήσεις ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας Ηρακλείου για τη συγκεκριμένη δικογραφία. Παρότι παρέμεναν προφυλακισμένοι, τους είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την αποφυλάκισή τους.

Μεταξύ των όρων περιλαμβάνονται η απαγόρευση επιστροφής στα Βορίζια και γενικότερα στην περιοχή του Δήμου Φαιστού, η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, καθώς και η απαγόρευση οποιασδήποτε προσέγγισης ή επικοινωνίας με τα πρόσωπα που θεωρούνται παθόντες στην υπόθεση, η οποία αφορά την ηθική αυτουργία στην κατασκευή, τοποθέτηση και πυροδότηση της αυτοσχέδιας βόμβας.

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, ενώ οι περιοριστικοί όροι θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι νεότερης δικαστικής απόφασης.