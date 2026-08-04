Στην κατοχή του 35χρονου βρέθηκε επίσης μία πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης.

Χειροπέδες σε έναν 35χρονο Παλαιστίνιο πέρασαν το πρωί της Τρίτης (04/08) στελέχη του Λιμενικού Σώματος στα Χανιά, ο οποίος μετέφερε λαθραία τσιγάρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, οι λιμενικοί σταμάτησαν για έλεγχο τον 35χρονο και στην κατοχή του εντοπίστηκαν 80 πακέτα λαθραίων τσιγάρων των είκοσι τεμαχίων έκαστο, τα οποία στερούνταν ειδικής ελληνικής ταινίας φόρου κατανάλωσης. Παράλληλα ο συλληφθέντας είχε πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης.

Ο εντοπισμός έγινε με τη συνδρομή της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτκών και του τελωνειακού σκύλου «Vlada».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα λαθραία τσιγάρα, τα οποία πρόκειται να παραδοθούν στο Τελωνείο Χανίων, ενώ η κατασχεθείσα άδεια οδήγησης πρόκειται να αποσταλεί στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ..