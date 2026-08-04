Ο 55χρονος γιος κρατούσε στην κατάψυξη στο ξενοδοχείο της οικογένειας στον Μυστρά τον νεκρό πατέρα του τα τελευταία 4 με 5 χρόνια.

Μια μακάβρια ανακάλυψη έκαναν οι αστυνομικοί στο Μυστρά, που εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα σε κατάψυξη σε κλειστό ξενοδοχείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Notospress, ο 55χρονος γιος κρατούσε στην κατάψυξη στο ξενοδοχείο της οικογένειας τον νεκρό πατέρα του τα τελευταία 4 με 5 χρόνια, για να λαμβάνει τη σύνταξή του.

Μετά από καταγγελία η έρευνα

Όλα ξεκίνησαν σύμφωνα με την ίδια πηγή, μετά από καταγγελία που έγινε για το κλειστό ξενοδοχείο στον Μυστρά. Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα και διαπίστωσε πως ο νεκρός άνδρας, δάσκαλος στο επάγγελμα δεν είχε δηλωθεί νεκρός στα δημοτολόγια της Κυνουρίας. Στη συνέχεια οι αρχές κάλεσαν τον γιο στο αστυνομικό τμήμα και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τον οδήγησαν στο ξενοδοχείο όπου μετά από έρευνα εντόπισαν στο υπόγειο του ξενοδοχείου μέσα σε καταψύκτη, τον νεκρό άνδρα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο 55χρονος δεν άφηνε κανέναν να μπαίνει ούτε καν στην αυλή του ξενοδοχείου ενώ ο πατέρας του είχε να δώσει σημεία ζωής περίπου 4 με 5 χρόνια, χρονική περίοδος που συνάδει με τις πρώτες εικασίες για τον χρόνο που βρισκόταν στον καταψύκτη η σορός.

Με πληροφορίες του Notospress