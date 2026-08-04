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Οι έλεγχοι της Τροχαίας αφορούν το διάστημα 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.

Για 57η εβδομάδα συνεχίζονται οι έλεγχοι της Τροχαίας σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την συμμόρφωση των οδηγών δικύκλων και ηλεκτρικών πατινιών στον Νέο ΚΟΚ και την ασφάλεια τους.

Κατά το διάστημα 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν 20.988 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίψν βεβαιώθηκαν 2.098 παραβάσεις, από τις οποίες 27 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανόμής καθώς και 250 σε επιβάτες.

Μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.327 αφορούν οδηγούς δικύκλων, 211 επιβάτες, 677 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και 93 οδηγούς οχημάτων ATV.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

719 στην Αττική,

614 στο Νότιο Αιγαίο,

344 στα Ιόνια Νησιά,

184 στην Κρήτη,

93 στην Δυτική Ελλάδα,

87 στη Θεσσαλονίκη,

72 στην Πελοπόννησο,

66 στη Θεσσαλία,

51 στην Κεντρική Μακεδονία,

35 στο Βόρειο Αιγαίο

31 στην Ήπειρο,

26 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

18 στη Στερεά Ελλάδα και

8 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

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350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.