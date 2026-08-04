Η νέα μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ μόλις έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 3, 14, 15, 29 και 34.
Τζόκερ ο αριθμός: 10.
Στη σημερινή κλήρωση του τζόκερ είχαμε τζακ ποτ, ενώ ένα δελτίο στη δεύτερη κατηγορία κερδίζει 100.000 ευρώ.
Δείτε τον πίνακα κερδών
Υπενθυμίζεται ότι το Μy Rewards είναι ένα αυτόματο πρόγραμμα επιβράβευσης, όπου ανταμείβεσαι ανάλογα με την παικτική σου δραστηριότητα στο opaponline.gr. Όσοι συμμετέχουν μπορούν να κερδίσουν Bonus, δωρεάν δελτία και άλλα δώρα (π.χ. εισιτήρια, gadgets κτλ.)
Πώς λειτουργεί:
- Καταθέτεις δελτίο σε οποιοδήποτε παιχνίδι του opaponline.gr εσύ θες ή συμμετέχεις σε κάποιες από τις διαθέσιμες αποστολές που θα βρεις στο My Rewards.
- Συλλέγεις Level Up Points και Gems ανάλογα με το παιχνίδι. Η συλλογή γίνεται αυτόματα.
- Οι Level Up Points και τα Gems σου υπολογίζονται άμεσα και αθροίζονται στο προσωπικό σου προφίλ σε ένα γενικό σύνολο.
- Ανάλογα τους Level Up Points που συγκεντρώνεις αλλάζεις και επίπεδο. Μπορείς να ενημερώνεσαι συνεχώς για τους Level Up Points που έχεις συγκεντρώσει από την αντίστοιχη μπάρα, που υπάρχει στο προφίλ σου.
- Τα Gems που έχεις κερδίσει, μπορείς να τα εξαργυρώνεις για να αποκτήσεις το δώρο που εσύ θέλεις, στο Shop του My Rewards.
- Το δώρο σου πιστώνεται άμεσα, αν αφορά Bonus, δωρεάν δελτία ή το λαμβάνεις όσο δυνατόν νωρίτερα, αν αφορά άλλο δώρο (π.χ. κάποιο αντικείμενο)