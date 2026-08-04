Το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ στα Χανιά οδηγήθηκε σήμερα σε Εισαγγελέα και Ανακρίτρια και μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος αφού του ασκήθηκαν διώξεις.

Από κομμένο καλώδιο της ΔΕΗ στη θέση «Ακονές» ανάμεσα σε Ίμπρο και Ασφένδου Σφακίων φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή το Σάββατο, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματίσει το Ανανκριτκό της Πυροσβεστικής. Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Ίμπρου και ευτυχώς κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να πάρει διαστάσεις. Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 19ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π.

{https://www.youtube.com/watch?v=RoP6xhUSIYc}

Για τη φωτιά συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ στα Χανιά, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα σε Εισαγγελέα και Ανακρίτρια και μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος, σύμφωνα με το zarpanews.gr. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια διά παραλείψεως παρ' υποχρέω, καθώς είχε την ευθύνη της συντήρησης του δικτύου, κατηγορία που αναβαθμίζεται αυτόματα σε κακούργημα, εφόσον εκείνη τη μέρα ο δείκτης επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιάς ήταν στο 4, και επισείει ποινή κάθειρξης έως 10 ετών. Υπενθυμίζεται ότι και στο Ρέθυμνο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος στον υπεύθυνο του ΔΕΔΔΗΕ για τις φονικές πυρκαγιές όπου δύο πυροσβέστες έχασαν την ζωή τους.